Schiebock will im Marketing neue Wege gehen Bischofswerda kann seinen Sponsoren mobile Werbeflächen anbieten. Die Mannschaft will gegen den VfL Halle nachlegen.

Tommy Klotke vom Bischofswerdaer FV 08 ist bei seinem Verein fürs Marketing zuständig und spielt in der ersten Mannschaft. Jetzt probiert der Oberligist etwas Neues im Bereich Werbung. © Christian Kluge

Fußball-Oberliga. Not macht erfinderisch, sagt ein Sprichwort. Nun, ganz so schlimm steht es um den Bischofswerdaer FV nicht, wenngleich der „kleine Sportverein“, wie er sich selbst gern bezeichnet, in erster Linie auf ein gezieltes Sponsoring angewiesen ist. Insgesamt nehmen 15 BFV-Teams am Spielbetrieb teil. „Nur durch die Unterstützung der Sponsoren und Partner kann der Verein den Spielbetrieb für alle Mannschaften aufrechterhalten“, weiß Frank Lippmann.

Innerhalb des Vereins koordiniert der ehemalige Fußballprofi seit dieser Saison die Sponsorenbetreuung und ist erster Ansprechpartner für interessierte Unternehmen. „Gemeinsam werden dann individuelle Konzepte entwickelt, die den Vereinssponsoren helfen, eine optimale Außenwirkung zu erzielen“, sagt Lippmann. Als Marketingleiter fungiert beim BFV Tommy Klotke. Der junge Mittelfeldspieler kam in der Sommerpause aus Plauen und fand in Bischofswerda neben der sportlichen Herausforderung auch eine berufliche.

„Die Sponsoren sollen durch die Unterstützung beim BFV einen Mehrwert erhalten. Wir wollen uns auf der Marketing-Ebene strukturiert verbessern und potenziellen Sponsoren einen positiven Imagetransfer ermöglichen. Wir sind sehr froh, diesbezüglich einen Weg einschlagen zu können, der sich im Vergleich zur strikten Bandenwerbung im Stadion weiterentwickelt“, sagt Klotke.

75 Kleintransporter sind unterwegs

In enger Zusammenarbeit mit ihrem Premiumpartner „LaOla“ haben die Bischofswerdaer Fußballer zukünftig die Chance, den Sponsoren weitreichende Präsenz in Form von mobilen Werbeflächen zu ermöglichen. Dabei verzichtet das regionale Unternehmen zugunsten des Vereins auf eigene Werbung mittels der 75 Kleintransporter, die täglich in den Regionen Dresden, Freiberg und der Oberlausitz unterwegs sind. „Diese attraktiven Werbeflächen stehen dem Verein nun zur Weitervermarktung an Sponsoren zur Verfügung. Die Unternehmen haben dadurch die Möglichkeit, Kunden in einer branchenuntypischen Umgebung anzusprechen“, berichtet Lippmann.

Sinn des Ganzen ist es natürlich auch, für die erste Männermannschaft ein Umfeld zu schaffen, das mittelfristig eine Regionalliga-Zugehörigkeit ermöglicht. Bekanntlich haben sich Präsidium und sportliche Leitung auf die Fahne geschrieben, bis 2018 in die 4. Liga aufzusteigen. Sportlich ein schwieriges Unterfangen, wie bereits die ersten Oberliga-Spieltage bewiesen. Immerhin konnte die Mannschaft von Cheftrainer Erik Schmidt zuletzt zwei Siege feiern und den Anschluss zur Spitzengruppe herstellen.

Die Süd-Staffel wird von Regionalliga-Absteiger VfB Germania Halberstadt angeführt (20 Punkte), die Schiebocker rangieren mit 14 Zählern auf Rang sechs. Am Sonnabend gastiert ab 14 Uhr der Staffel-Vorletzte VfL Halle 96 in der Kampfbahn. Die Saalestädter setzten ihren Saisonstart in den Sand und verloren sieben Partien am Stück! Erst am vergangenen Sonntag gelang im Kellerduell gegen Markranstädt (4:1) der erste Erfolg. BFV-Trainer Erik Schmidt hofft auf die Rückkehr von Routinier Benno Töppel, der zuletzt aufgrund einer Knieverletzung pausieren musste.

