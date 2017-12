Schiebock will ganz oben überwintern Bischofswerda und International Leipzig können Herbstmeister werden. Plauen trennt sich vom Trainer, Kamenz pausiert schon.

So wie hier im Spiel gegen Auerbach hat sich der Bischofswerdaer Frank Zille (links) in dieser Saison schon oft durchgesetzt. Er ist mit zehn Toren der beste BFV-Stürmer und steht auf Platz vier der Torjägerliste. © Bodo Hering

Bischofswerda. In der Fußball-Oberliga steht der letzte Hinrunden-Spieltag an. Zwei Partien wurden bereits ausgetragen. Jena II gewann gegen Krieschow (2:1) und Einheit Kamenz spielte 1:1 in Merseburg. Damit hat für die Lessingstädter die Winterpause bereits begonnen. Um den inoffiziellen Herbstmeister-Titel streiten der Bischofswerdaer FV (35 Punkte) und der FC International Leipzig (33). Der VFC Plauen (31), der vor einer Woche in Sandersdorf mit 0:5 unterging, ist aus dem Rennen.

Überhaupt scheint es so, dass die Vogtländer im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg kein dauerhafter Konkurrent sein werden. Zu gravierend sind wohl die finanziellen Probleme, die den VFC wieder einmal belasten. Die Etatlücke soll sich inzwischen auf fast 100 000 Euro belaufen. Als Grund nannte die neue Vereinsführung rückgängige Sponsoren-Einnahmen und einen zu hoch kalkulierten Zuschauerschnitt (600/aktuell 374).

Der Etat für die Oberliga-Mannschaft (40 000 Euro) soll nun drastisch reduziert werden. Das wurde durch die Trennung von Trainer Nico Quade bereits eingeleitet. Sollte der VFC in der Endabrechnung in der Süd-Staffel dennoch ganz oben stehen, gilt es als sicher, dass die Plauener den Aufstiegsverzicht erklären würden. Damit zeichnet sich ein Zweikampf zwischen dem Bischofswerdaer FV und dem FC International Leipzig ab. Die Schiebocker erwarten am Sonnabend ab 13 Uhr den 1. FC Lok Stendal (10.), die Messestädter zur gleichen Zeit in Torgau den Tabellenachten VfL Halle 96. Inter feierte zuletzt sieben Siege in Folge und kam in den letzten vier Partien auf ein Torverhältnis von 17:0.

„Egal, wer als Erster überwintert, wir haben eine gute Hinrunde gespielt“, sagt BFV-Trainer Erik Schmidt. „Wir mussten die Abgänge von Benno Töppel und Eric Baumann kompensieren, die absolute Leistungsträger waren. Das ist uns gelungen, daher freue ich mich sehr, dass wir ganz oben dabei sind.“

BFV will sich spielerisch steigern

Doch Schmidt wäre nicht Schmidt, hätte er nicht sofort ein „aber“ parat: „Wir müssen uns spielerisch verbessern und lernen, uns nicht den Stil des Gegners aufdrängen zu lassen. Wir können unsere Stärken nur einsetzen, wenn wir unserer Linie treu bleiben. Ich weiß aber, dass das nicht ganz einfach ist. Das Team ist sehr jung und der Druck spielt natürlich auch eine Rolle. Jetzt müssen wir noch einmal alles geben und dann in der Winterpause gut arbeiten.“ (js)

