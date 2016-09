Schiebock verliert in Halberstadt Die Bischofswerdaer können den Rückstand in Halberstadt trotz Überzahl nicht wettmachen.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Der Bischofswerdaer FV kassierte am 5. Spieltag der Fußball-Oberliga seine zweite Niederlage. Beim Regionalliga-Absteiger Germania Halberstadt mussten sich die Schiebocker am Sonntag mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Das Tor des Tages erzielte Nico Hübner in der 47. Minute. Sein Kollege Flodyn Ruchelvy Ulrich Baloki sah später die Gelb-Rote Karte (62.). Trotz Überzahl gelang es dem BFV vpr 453 Zuschauern nicht mehr, den (eigentlich verdienten) Ausgleich zu erzielen.

Die Gäste scheiterten einige Male am starken Germania-Keeper Fabian Guderitz. So hatte Frank Zille schon in der 6. Minute die Führung auf dem Spann, aber Guderitz wartete mit einem Reflex auf. Auf der Gegenseite verhinderte Schlussmann Dominic Reissig bei einem Hübner-Schuss mit einer Glanztat den Pausenrückstand (41.). Kurz nach dem Wechsel feierte die Anhaltiner Nico Hübner, während Guderitz in der Nachspielzeit den Ausgleich des BFV verhinderte (90.2.). Mit dem Sieg rückte Halberstadt an die Tabellenspitze vor, punktgleich mit Einheit Rudolstadt. Beide Vereine haben jeweils elf Zähler auf der Habenseite, die Bischofswerdaer stehen mit sieben Punkten auf ihrem Konto zu Buche. (js)

Der BFV spielte mit: Reissig – Schikora, Cellarius, Meinel, Böttger (75. Fischer), Kubista (74. Rülicke), Bachmann, Graf ((86. Gries), Klotke, Merkel, Zille.

