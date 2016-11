Schiebock ungeschlagen Der Bischofswerdaer FV feiert einen 3:2 (2:1)-Erfolg über den Heidenauer SV und ist Zweiter. Punktgleich mit RB Leipzig.

In dieser Szene versucht die Heidenauerin Jette Ehrlich (links), Sarah Kasper vom BFV zu stoppen. © Bodo Hering

Frauenfußball-Landesliga. Auch nach dem zehnten Saisonspiel bleiben die Landesliga-Frauen des Bischofswerdaer FV 08 ungeschlagen. Bei der Heimpartie am Sonntag stand der BFV dem Heidenauer SV gegenüber. Die Schiebocker Frauen spielten in der ersten halben Stunde hochklassigen Fußball. Mit langen und diagonalen Bällen brachten sie die Heidenauer Spielerinnen zur Verzweiflung. Die Gäste kamen mit diesem Spiel zunächst nicht klar und so konnte der BFV mit zwei Toren davonziehen.

Das 1:0 fiel in der 18. Minute bei einem Schlagabtausch, der sich zwischen der rechten Strafraumlinie und der Ecke abspielte. Marie-Luise Petasch konnte dabei einen Schuss Richtung Tor absetzen. Der gekonnt getretene Ball war angeschnitten und so trudelte er flach und in einem Bogen ins Heidenauer Tor hinein. Das 2:0 schoss Sophie Zenker in der 25. Minute. Sie verwertete dabei ein Zuspiel von der rechts mitgelaufenen Emma Schmidt.

Danach drosselten die Frauen ihr bis dahin richtig gutes Spiel und ließen den Gegner kommen. Der ließ sich nicht zweimal bitten und so wurde Heidenau mehrere Mal torgefährlich. Ein in der 38. Minute vorgetragener Angriff führte dann folgerichtig zum 2:1. Dabei lief Steffi Kausch auf der rechten Seite nach vorn und schoss den Ball aus 20 Metern Richtung BFV-Tor.

In der Schusslinie war Julia Leuner, die den Ball per Kopf weiterleitete und Heidenau so zum Torerfolg führte. In der zweiten Halbzeit konnte sich der BFV in der 56. Minute mit seinem dritten Tor wieder etwas absetzen. Quasi als Kopie des 2:0 stürmten diesmal Sophie Zenker und Nadine Rinke nach vorn. Sophie Zenker spielte den Ball von der rechten Seite in die Mitte zu Nadine Rinke, die das Leder zum 3:1 im Tor unterbrachte. Heidenau gab sich aber nicht auf. Die Gäste nutzten die ab und an durchkommenden Schwächephasen der Bischofswerdaer Frauen und hatten deshalb nicht nur einmal die Möglichkeit, ein zweites Tor zu machen.

Das fiel dann tatsächlich, aber erst in der 89. Minute. Elisabeth Hofmann sprang dabei in einen von Steffi Kausch clever gespielten Querpass hinein und drückte das Leder über die Torlinie (3:2). Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Sandro Mollinger das Spiel ab.

BFV-Team ist noch sehr jung

Trainer Tino Gottlöber meinte danach: „Heidenau hatte das Potenzial, den Ausgleich zu holen, wenn nicht gar zu gewinnen. Unsere Frauen haben aber gekämpft und den am Ende knappen Vorsprung über die Zeit gerettet.“ Das wechselvolle Spiel der Bischofswerdaer Frauen erklärt er sich auch dadurch, dass die Mannschaft noch sehr jung ist.

In der Tabelle steht der BFV mit 22 Zählern punktgleich auf Platz zwei hinter Spitzenreiter RB Leipzig, der bei der Reserve des 1. FFC Fortuna Dresden mit 8:0 triumphierte. Das Team aus der Messestadt hat aber erst acht Spiele absolviert, während Bischofswerda schon zehnmal im Einsatz war. Ebenfalls 22 Punkte hat der 1. FFC Wacker Leipzig auf dem Konto. Dafür hat der Tabellendritte aber elf Spiele gebraucht. Weiter geht es für die Schiebockerinnen am Sonntag um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten FSV Lokomotive Dresden, der nur drei Punkte hat.

Für den Bischofswerdaer FV 08 spielten: Marie Riebe; Sophia Böhmak, Melanie Claus, Elora-Dana Anders, Marie-Luise Petasch (64. Katharina Kögler), Sarah Kasper, Sophie Zenker (90.+1. Annika Schmidt), Emma Schmidt (85. Anna Richter), Leonie Gries, Nadine Rinke (80. Lea Kretschmar) und Sarah Jürß.

