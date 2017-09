Schiebock und Kamenz souverän weiter Der BFV gewinnt in Großenhain und Einheit in Laubegast. Zeißig und Possendorf liefern sich ein denkwürdiges Elfmeterschießen.

Bei diesem Eckball der Bischofswerdaer wurde es voll im Strafraum der Großenhainer. Doch Frank Zille vom BFV (rechts vorn, Nr. 9) verpasst den Ball ebenso wie der Großenhainer Eric Bachmann (Nr. 8). Zu diesem Zeitpunkt stand es nach einem Treffer von Sandro Schulze aber schon 1:0 für Bischofswerda. Am Ende verlor der GFV mit 0:7.

Auch der Kamenzer Johann Wölk trug sich beim klaren 6:1-Erfolg in Laubegast schon früh in die Torschützenliste ein.

Fußball-Landespokal. Die Fußball-Oberligisten Bischofswerdaer FV und SV Einheit Kamenz haben durch souveräne Auswärtssiege die dritte Runde um den Sachsenpokal erreicht. Die Show stahl den beiden Fünftligisten allerdings der SV Zeißig, der sich im Duell der Landesklässler gegen Empor Possendorf nach einem spektakulären Elfmeterschießen mit 13:12 durchsetzte. Die Auslosung der nächsten Runde, dann auch mit den diesmal noch spielfreien sächsischen Dritt- und Regionalligisten, erfolgt am Donnerstag in Leipzig.

Die Bischofswerdaer, mit drei Punktspielsiegen gestartet und als Oberliga-Spitzenreiter in Großenhain angereist, ließen dem Gastgeber nicht die Spur einer Chance und gewannen mit 7:0 (4:0). Sandro Schulze (10.), Cornelius Gries (20.), Frank Zille (39., 65.), Marcel Hänsel (42.), Eric Merkel (82.) und Dominic Meinel per Strafstoß (89.) erzielten vor 315 Zuschauern in der Jahnkampfbahn die Tore.

Neuer Keeper steht im BFV-Tor

BFV-Trainer Erik Schmidt, der seine Startelf gegenüber dem letzten Punktspiel auf mehreren Positionen verändert hatte und im Tor dem polnischen Neuzugang Daniel Szcepankiewicz eine Bewährungschance gab, war sehr angetan von der Vorstellung seiner Schützlinge: „Das haben sie richtig gut gemacht. So klar hatte ich das nicht erwartet. Wir hatten viel Ballbesitz, haben intelligent gespielt und uns viele Chancen erarbeitet. Nach dem Wechsel habe wir eine Weile zu wenig gemacht, aber ich will nicht das Haar in der Suppe suchen.“ Dabei gab Schmidt zu, nach der Auslosung nicht unbedingt begeistert gewesen zu sein.

Kein Wunder, schließlich waren die Großenhainer ungeschlagen in die Landesliga aufgestiegen. Zudem haben sie mit Sylvio Schwitzky, Matthias Walther oder dem Ex-Schiebocker Eric Bachmann individuell starke Kicker in ihren Reihen, die viele Jahre höherklassig gespielt haben. Doch das alles half nicht, weil der BFV mindestens eine Nummer zu groß war. Nur eine Sache gefiel Erik Schmidt nicht: „Ich hoffe, dass die Verletzung von Tom Hagemann keinen Ausfall nach sich zieht.“

Torreigen für Kamenz

Für die Kamenzer Oberliga-Kicker kam die Pokalpartie in Laubegast (6:1) genau zum richtigen Zeitpunkt. Nach zwei deutlichen Punktspiel-Niederlagen gegen Bischofswerda und Rudolstadt lechzten die Schützlinge von Trainer Frank Rietschel nach einem Erfolgserlebnis. Dementsprechend konzentriert gingen die Lessingstädter im Dresdner Osten zu Werke. Schon nach 19 Minuten lag der Fünftligist mit 2:0 vorn. Johann Wölk und Eric Prentki zeichneten für die ersten Treffer verantwortlich. Dazwischen sorgte allerdings Philipp Wappler für einen „Muntermacher“, als er das Leder an den Pfosten setzte (16.). Auch Robert Scannewin traf die Umrahmung des Kamenzer Tores (39.). Praktisch mit dem Pausenpfiff sorgte Sebastian Heine aber für die Vorentscheidung.

In Halbzeit zwei eröffnete Marek Langr mit dem 4:0 den Torreigen (50.). Nach einer Stunde erhöhte Florian Wagner auf 5:0, ehe Wappler der verdiente Ehrentreffer glückte (72.). Das halbe Dutzend für Einheit machte schließlich Langr mit seinem zweiten Treffer voll ( 70.).

Ein wahres Spektakel erlebten die knapp 100 Besucher beim Duell der Landesklässler SV Zeißig und SG Empor Possendorf, denn nach Ablauf der Verlängerung (1:1) musste das Elfmeterschießen entscheiden. Zeißig behielt mit 12:11 die Oberhand und feierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge. Dabei stand die Partie für die Mannschaft von Trainer Stefan Hoßmang zunächst nicht gerade unter einem günstigen Stern.

Die Possendorfer führten nach 22 Minuten durch ihren Kapitän René Schmidt, während der Zeißiger kurz vor der Pause einen Strafstoß verschossen. Nach dem Wechsel dauerte es dann bis zur 87. Minute, ehe Denny Görner der Ausgleich glückte. „Wir haben sehr ordentlich gespielt, aber bei diesem Standard sahen wir nicht gut aus“, meinte Empors Spieler-Trainer André Heinisch, der 2011/12 für den Bischofswerdaer FV aktiv war. Er selbst blieb diesmal auf der Bank und musste mit ansehen, wie drei seiner Schützen nicht ins Tor trafen. Beim Elfmeterschießen mussten übrigens alle Akteure, die beim Abpfiff auf dem Rasen standen, antreten. Für die Zeißiger trafen Denny Görner und Torjäger Andreas Kober zweimal vom Punkt.

Die SG Weixdorf ist in Torlaune

Die SG Weixdorf feierte derweil am Sonntag gegen den Landesklasse-Aufsteiger (Mitte) Hartmannsdorfer SV Empor einen 10:1 (3:1)-Erfolg auf dem heimischen Forstsportplatz. Felix Röthig (11.), Riko Klausnitzer (18.) und Jawad El Attar (34.) sorgten nach einer reichlichen halben Stunde für klare Fronten. Der gegnerische Torgarant Norman Bendix verkürzte kurz vor der Pause (44.). „Wir haben uns am Anfang doch ziemlich überraschen lassen“, sagte der Hartmannsdorfer. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Klausnitzer auf 4:1 (47.) und danach ging es munter so weiter. El Attar (54.), Klausnitzer (60.), Röthig (64.) und erneut Klausnitzer (70.) trafen in schöner Taktfolge. Röthig vervollständigte die zweistellige Torausbeute (83., 88.).

Kreisoberligist DJK Sokol Ralbitz/Horka ist am Sonntag durch eine 0:4 (0:1)-Heimniederlage gegen den BSC Freiberg aus dem Pokal ausgeschieden. Die Entscheidung fiel durch drei Tore zwischen der 62. und 79. Minute. Die SG Crostwitz hatte ebenfalls am Sonntag im Duell zweier Landesklasse-Teams den SV Germania Mittweida zu Gast und siegte nach Verlängerung mit 4:1 (1:1/0:0). Für die Hausherren trafen Thomas Domaschke (67.), Simon Sauer (105./112.) und Fabian Pöpel (118.).

