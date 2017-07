Schiebock und Kamenz in guter Verfassung Gegen Landesligist Radebeul nutzt der BFV konsequent die Chancen. Einheit bezwingt Großröhrsdorf und bangt um Martin Kotyza.

Fußball. Zumindest für einen Tag war Matthias Müller wieder in Bischofswerda. Der 62-jährige Trainer gastierte mit dem Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC zu einem Testspiel im Wesenitzsportpark und verlor mit 0:4 gegen den BFV 08. Von 2008 bis April 2013 saß „Lotte“ Müller bekanntlich bei den Schiebockern auf dem Trainerstuhl und führte sie in die Landesliga. Nach einem kurzen Gastspiel in Freital übernahm der ehemalige DDR-Nationalspieler die Radebeuler, die 2014 aus der Sachsenliga abgestiegen waren. Jetzt gelang den Karl-May-Städtern die Rückkehr.

Auch Benno Töppel ist dabei

Trotz der deutlichen Niederlage hinterließen die Radebeuler, die mit Ex-BFV-Kapitän Benno Töppel antraten, vor allem in der ersten Halbzeit offensiv einen wirklich guten Eindruck, vergaben aber mehrere hochkarätige Chancen. Ganz anders die Bischofswerdaer, die ihre Möglichkeiten konsequent nutzten. Die Führung kam allerdings durch ein Eigentor von Erik Talke zustande, der einen von Frank Zille adressierten Ball ins eigene Netz abfälschte (26.).

Noch vor dem Pausenpfiff demonstrierte Zille, dass er sich schon in bemerkenswerter Verfassung befindet und markierte das 2:0 und 3:0 (28., 37.). Nach dem Wechsel bestimmten die Schiebocker, die mehrere Testspieler zum Einsatz brachten, deutlich die Szenerie. Das 4:0 durch Tom Grellmann (75.) war folgerichtig. Am Sonnabend ab 16 Uhr trifft der BFV in Liberec auf die U 21 von Slovan. Am Sonntag ist Bischofswerda beim Sportfest in Friedersdorf zu Gast und tritt ab 17 Uhr gegen den VfB Hohenleipisch 1912 aus der brandenburgischen Landesliga Süd an.

Am Dienstag warten dann im Dresdner Sportpark Ostra die Bundesliga-A-Junioren der SG Dynamo auf die Mannschaft von Trainer Erik Schmidt. Nicht mehr dabei ist Abwehrspieler Marco Fischer, der sich dem VfL Pirna-Copitz anschloss und damit bereits der sechste Abgang beim Oberligadritten der Vorsaison ist.

Einheit Freitag gegen FCO-Junioren

Der SV Einheit Kamenz kam nach dem 10:0-Kantersieg über den Hoyerswerdaer FC auch gegen Kreisoberligist SC 1911 Großröhrsdorf zu einem standesgemäßen 4:0 (2:0)-Sieg. Neuzugang Martin Sobe (26., 74.) sowie Patrick Wocko (30.) und Rico Tänzer (70.) trafen für den Oberliga-Aufsteiger. Am Freitagabend erwarten die Lessingstädter ab 18.30 Uhr die von Thomas Baron trainierten A-Junioren des FC Oberlausitz Neugersdorf.

Voraussichtlich ohne Martin Kotyza muss Trainer Frank Rietschel die Saison planen. Dem Tschechen liegt ein Angebot als Co-Trainer in Jablonec vor. Zwar will der 32-Jährige unbedingt für Kamenz in der Oberliga spielen, aber zeitlich dürfte das eine schwierige Angelegenheit werden. Sebastian Berg, der in Neugersdorf kein neues Angebot erhielt und zur Probe in der Lessingstadt vorspielte, wurde noch nicht unter Vertrag genommen. Zwar ist der SVE interessiert, aber eine Vollzugsmeldung steht noch aus. So stehen bisher Johann Wölk vom Dresdner SC, Philipp Schmidt (SG Striesen), der Ex-Neugersdorfer Martin Sobe und Christoph am Ende (Fortuna Chemnitz) auf der Liste der Neuzugänge.

Verkauf Jahreskarten beim BFV 08:

Ab sofort können die Bischofswerdaer Fans wieder Jahreskarten für die kommende Saison 2017/18 erstehen. Sie sind in der BFV-Geschäftsstelle am Schmöllner Weg 2 erhältlich. Die Dauerkarten berechtigen zum Eintritt bei allen Heimspielen der Bischofswerdaer in der NOFV-Oberliga Süd. Für Vollzahler beträgt der Preis für eine Dauerkarte 78 Euro und für Ermäßigte 52 Euro.

