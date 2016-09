Schiebock überspringt nächste Hürde Auch Regionalligist FSV Budissa Bautzen und Landesklässler SV Oberland Spree kommen weiter. Montag ist Auslosung in Leipzig.

Der Bischofswerdaer Frank Zille (links) versucht hier noch vergeblich, VfL-Torhüter Christian Tietz zu überwinden. Hinten verfolgen Cornelius Gries vom BFV und Richard Lätsch (rechts/Pirna) diese Szene. Zille traf aber später zum 2:0 für sein Team. © Bodo Hering

Fußball-Landespokal. Am Montag wird in der Leipziger Sportschule „Egidius Braun“ das Achtelfinale um den Fußball-Sachsenpokal ausgelost. Mit in der Lostrommel sind auch die Zettel mit den Namen der FSV Budissa Bautzen, des Bischofswerdaer FV und des SV Oberland Spree. Die Sonntagpartie zwischen Landesligist SV Einheit Kamenz und Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Lok Leipzig (Anstoß 17 Uhr) war bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht beendet.

NOFV-Oberligist Bischofswerdaer FV musste in Pirna-Copitz (2:0) auf den gesperrten Kapitän Benno Töppel sowie auf die verletzten Tom Hagemann (Schlüsselbeinbruch) und Bartosz Szymanski (Fuß) verzichten. Zudem gab es eine Hiobsbotschaft von Alexandru Harangus. Der Rumäne hatte sich das Kreuzband angerissen, aber die Hoffnung, ohne eine Operation wieder fit zu werden, erfüllt sich nicht. Eine Operation ist nun doch notwendig, daher wird der Defensivmann noch mindestens ein halbes Jahr bis zu seinem Comeback warten müssen.

Die von vielen Experten als schwierig eingeschätzte Aufgabe im Willy-Tröger-Stadion lösten die BFV-Kicker souverän. Vor 250 Besuchern waren Franz Beckert (33.) und Frank Zille (73.) erfolgreich. „Wir freuen uns über jedes zusätzliches Spiel, um die Mannschaft schnellstmöglich voranzubringen“, so BFV-Coach Erik Schmidt. „Daher wünschen wir uns jetzt auch noch keinen Drittligisten im Achtelfinale, sondern machbare Aufgaben. Wir wollen möglichst lange dabei sein.“

Genaugenommen stehen Erik Schmidt und sein Trainerteam ziemlich unter Zeitdruck. „Wir haben keine zwei Jahre Zeit, wie bei der letzten Mannschaft. Wir müssen den Entwicklungsprozess entscheidend verkürzen. Es liegt also harte und konzentrierte Arbeit vor uns und den Spielern. Unsere größten Probleme liegen derzeit in der eigenen Spielgestaltung. Ich hoffe, wir bekommen das in vier bis fünf Wochen hin. Gelingt das, werden wir sicher noch viel Freude an dieser jungen Mannschaft haben.“

Bad Muskau hält lange dagegen

„Wir gehen das an wie ein Regionalligaspiel, in dem wir um Punkte kämpfen. Dazu wird die beste Mannschaft auflaufen. Und am Montag will ich nicht mehr an Bad Muskau denken“, hatte Budissas Cheftrainer Reimund Linkert vor dem Gastspiel in Bad Muskau (2:0) verkündet. Die Revanche für die peinliche 1:2-Niederlage im Vorjahr war fest eingeplant, doch zur Pause (0:0) sah man nur auf Gastgeber-Seite zufriedene Gesichter. Die Spreestädter verzeichneten zwar ein Chancenplus (Nemec, Müller, Milde), aber Muskaus Torhüter Felix Woithe ließ sich nicht überraschen.

Nach dem Seitentausch blieben die Bad Muskauer ihrer taktischen Marschroute treu. Bis zur 87. Minute hielten die Parkstädter vor 315 Zuschauern das 0:0, ehe Bartosz Kosman im Strafraum ein Handspiel unterlief. Martin Hoßmang verwandelte den Elfmeter sicher, ehe 120 Sekunden später Josef Nemec einen Konter über Paul Milde mit dem zweiten Tor für Bautzen abschloss. Kosman sah derweil wegen Meckerns noch die Gelb-Rote Karte (87.). Verdient war das Weiterkommen der Bautzener allemal.

Weiter im Höhenflug befindet sich Landesklässler SV Oberland Spree, der sich mit einem überzeugenden 6:1 (4:1)-Erfolg bei Grün-Weiß Coswig für das Achtelfinale qualifizierte. Für die Mannschaft von Spieler-Trainer Stefan Richter, der einige Male glänzend parierte und bei einem Pfostenschuss von Robert Gläsel Glück hatte, war es der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel der noch jungen Saison. Robert Himmel (8., 23.), Patrick Brosam (30.), Petr Mecir (36.), Jan Mecir (77.) und Philipp Langner (81.) zeichneten vor 120 Besuchern für das halbe Dutzend der Richter-Schützlinge verantwortlich. Die überforderten Coswiger hatten durch Stanley Rost zwischenzeitlich auf 1:2 (25.) verkürzt.

Grün-Weiß-Coach Frank Selber: „Der Gegner war auf einigen Positionen stärker besetzt. Unsere Fehler wurden gnadenlos bestraft.“ Kritik übte Selber allerdings auch am Dresdner Schiedsrichter Franz Holfeld, weil der nach seiner Auffassung den Coswigern beim Stand von 1:2 einen Foulstrafstoß verwehrt hatte: „Nach dem Foul an Stanley Rost hätte der Unparteiische auf Elfmeter und Rot wegen Notbremse entscheiden müssen.“

