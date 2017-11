Schiebock steht im Viertelfinale Frank Zille schoss das Team in die nächste Runde im Fußball-Landespokal.

Fußball. Frank Zille war es vorbehalten, die Bischofswerdaer ins Viertelfinale um den Fußball-Landespokal zu schießen. Der Oberliga-Spitzenreiter setzte sich beim Liga-Kontrahenten in Eilenburg nach Elfmeterschießen mit 7:6 durch. „Diesmal waren wir im Unterschied zum Punktspiel nicht so deutlich überlegen“, meinte BFV-Trainer Erik Schmidt. Erst wenige Tage zuvor hatten sich beide Teams an gleicher Stelle mit einem 1:1 getrennt.

Frank Zille hatte den BFV vor 157 Zuschauern in Führung gebracht (10.), Adam Fiedler aber noch vor der ersten Pause ausgeglichen (21.). In der Verlängerung hatten die Gastgeber durch Dennis Kummer vorgelegt (94.), Cornelius Gries aber nur 60 Sekunden später das 2:2 markiert. Neben Zille verwandelten Gröschke, Merkel, Hagemann und Cellarius ihre Elfmeter. Die Viertelfinalspiele sollen laut Rahmenterminplan am 11./12. beziehungsweise 22. November ausgetragen werden. (js)

Bischofswerda: Szcepankiewicz - Rülicke, Gröschke, Meinel, Schulze (60. Merkel), Klotke, Huth, Cellarius, Graf (71. Gries), Zille und Zuljevic (83. Hagemann).

