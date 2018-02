Schiebock startet mit Heimsieg Der Spitzenreiter setzt sich gegen Krieschow durch. Kamenz verliert bei der Jenaer Reserve.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV ist mit einem 1:0 (0:0) über den VfB 1921 Krieschow in die Rückrunde gestartet. Vor 102 Zuschauern erzielte Dominic Meinel in der 54. Minute das Tor des Tages. Die Schiebocker agierten vor der Pause gehemmt. „Das 0:0 bei Halbzeit war aus unserer Sicht eher glücklich“, gab BFV-Trainer Erik Schmidt zu. Offensichtlich hatten seine Schützlinge Probleme, mit dem Druck umzugehen. „Wir haben wie gelähmt gespielt. Meine Spieler müssen lernen, mit dieser Situation umzugehen.“

Mentale Stärke wiesen seine Schützlinge nach dem Wechsel durchaus nach. Dabei kam ihnen zugute, dass Meinel wenige Minuten nach Wiederanpfiff den Tabellenführer in Führung gebracht hatte. In der Folgezeit erspielten sich die Hausherren viele Chancen, aber das 2:0 fiel nicht. Das lag wohl auch daran, dass Torjäger Frank Zille (grippaler Infekt) nicht einsatzfähig war. Am kommenden Sonnabend reisen die Schiebocker zum Derby nach Kamenz. Die Nachricht von der 0:3 (0:2)-Niederlage der Lessingstädter bei Carl-Zeiss Jena II nahm Schmidt mit gerümpfter Nase zur Kenntnis: „Die werden nun erst recht heiß auf diese 90 Minuten sein.“

In Jena feierte Winter-Zugang Christoph Rettig (kam aus Wittichenau) sein Debüt. Bei seiner Einwechslung in der 82. Minute waren die Chancen der Kamenzer auf den erhofften Punktgewinn allerdings längst auf den Nullpunkt gesunken. Moritz Kretzer (23.), André Schmidt per Strafstoß (43.) und Denis Jäpel (46.) hatten die U 21 der Jenaer vor nur 40 Zaungästen längst auf die Siegerstraße gebracht.

Bischofswerda: Szcepankiewicz - Meinel, Lenk, Gröschke, Rülicke, Schikora, Maresch, Cellarius, Hänsch, Graf (73. Gries) und Hagemann (82. Hänsel).

Einheit Kamenz: Wochnik - Wocko, Ranninger, Schmidt, Schidun (63. Herzig), Am Ende (76. Sobe), Tänzer, Prentki, Häfner, Langr und Höer (82. Rettig).

zur Startseite