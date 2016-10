Schiebock setzt sich durch Kapitän Töppel steht wieder in der Startelf und bringt den Bischofswerdaer FV mit dem ersten Tor auf die Siegerstraße. Halle ist nahezu chancenlos.

Der Bischofswerdaer Eric Bachmann (links) kämpft in dieser Szene mit dem Hallenser Bierand Shoshi um den Ball. Am Ende setzten sich die Schiebocker auf dem heimischen Kunstrasenplatz klar mit 4:0 durch. © Bodo Hering

Fußball-Oberliga. Witterungsbedingt musste die Oberligapartie zwischen dem Bischofswerdaer FV und dem VfL Halle 96 (4:0) am Spieltag auf den Kunstrasenplatz verlegt werden. Ein Umzug, der den jungen BFV-Kickern offensichtlich sehr gut tat: „Wir sind eine Mannschaft, die keine langen Bälle spielt, sondern versucht, zu kombinieren. Je besser der Untergrund, umso mehr kommen die spielerischen Fähigkeiten zur Geltung“, resümierte Trainer Erik Schmidt nach dem dritten Punktspielsieg hintereinander (9:0 Tore).

Die Schiebocker mussten auf die angeschlagenen beziehungsweise erkrankten Juraj Kubista und Bartosz Szymanski sowie Torjäger Frank Zille (sieben Saisontreffer) verzichten. Dazu muss der BFV in der Zukunft auf Fritz Harzer verzichten. Seine beruflichen Verpflichtungen haben sich in den letzten Wochen so sehr verändert, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Dafür stand Kapitän Benno Töppel nach einer Verletzungspause wieder in der Startelf. Und der erfahrene Spielführer sorgte mit dem frühen Führungstor (21.) für Sicherheit bei den Gastgebern.

Die Gastgeber sind klar überlegen

Die deutliche Überlegenheit des BFV brachte der diesmal offensiv aufgebotene Philipp Schikora per Kopfballtor (36.) sowie Hannes Graf (54.) und Tim Cellarius (74.) mit weiteren Treffern auch im Endergebnis zum Ausdruck. Kurz vor dem Abpfiff hatte der eingewechselte Cornelius Gries nach einem tollen Zuspiel von Philipp Schikora noch den fünften Treffer auf dem Spann, scheiterte dann aber an Halles Torhüter Max Stamer (89.).

„Halles Spielweise kam uns entgegen. Das ist keine Mannschaft, die hinten drin steht, sondern die immer versucht mitzuspielen“, sagte Schmidt. Für die Saalestädter, die nach dem Wechsel mindestens den Ehrentreffer verdient hatten, war es im neunten Spiel die achte Saison-Niederlage. Lediglich Schlusslicht SSV Markranstädt steht mit zwei Remis und sieben Niederlagen noch schlechter da. Trotzdem gab es für den Tabellenletzten einen Lichtblick, denn gegen den weiter kriselnden FC International Leipzig schaffte Markranstädt zu Hause ein überraschendes 1:1.

Erfreuliche Kunde gibt es von Tom Hagemann. Der Ex-Dynamo ist nach langer Verletzungspause wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Für das nächste Spiel am Sonnabend beim FC International Leipzig wird er aber noch nicht zur Verfügung stehen.

Der BFV spielte mit: Reissig - Fischer, Meinel, Cellarius, Töppel, Bachmann, Merkel (81. Rülicke), Böttger (70. Gries), Klotke, Graf (77. Beckert) und Schikora.

