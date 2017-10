Schiebock schaut nach Tschechien Zwei Veranstaltungen loten wirtschaftliche Chancen im Nachbarland aus.

Andrej Babia ist Inhaber des Unternehmens Agrofert. © Regina Berger

Einer der bekanntesten Unternehmer Tschechiens ist auch Bischofswerdaer. Milliardär Andrej Babis, nach Zeitungsberichten der zweitreichste Mann unseres Nachbarlandes und aussichtsreichster Bewerber um das Amt des tschechischen Ministerpräsidenten, ist Inhaber des Unternehmens Agrofert. Dessen deutsche Konzerntochter hat einen Betrieb in Bischofswerda. – Chancen einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit von Unternehmen beider Länder werden am 3. November beim Wirtschaftstag Sachsen – Tschechien in Bischofswerda ausgelotet. Darüber hinaus werden gute Beispiele der Kooperation vorgestellt und auch auf „Interkulturelle Fallstricke“ aufmerksam gemacht, teilt die IHK als Veranstalter mit.

Am Abend des gleichen Tages sind IHK, Handwerkskammer und Stadt Gastgeber des Bischofswerdaer Unternehmerempfangs auf dem Butterberg. Gastredner dort ist der tschechische Generalkonsul Jiri Kudela, teilt die Stadtverwaltung mit. (szo)

