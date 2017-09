Schiebock rollt zum Sachsentag Männer aus Bischofswerda und Umgebung haben einen Hochrad-Schiebock gebaut. Beim Festumzug in Löbau werben sie damit für ihre Stadt.

Das ist der Hochrad-Schiebock, den Andreas Mikus und Freunde aus Bischofswerda und Umgebung gebaut haben. Am Sonntag zeigen sie ihn erstmals in Löbau. © Rocci Klein

Es war im März, als sich in Bischofswerda ein paar Männer um ihr neues Spielzeug scharten. Eine Männerbaustelle. Sie würden einen besonderen Schiebock bauen, dafür Schrott sammeln, schweißen, schleifen, fleißig sein, hieß es. Fünf Monate später ist nun klar, dass sie sich tatsächlich nicht nur zum Biertrinken getroffen haben. Ein tolles Teil ist entstanden, dass es sogar in den Umzug zum Tag der Sachsen an diesem Sonntag geschafft hat.

Mit Schrott und Geschick

Am Anfang waren die Idee und ein großer Bogen Papier, der in einer Scheune des Netzwerkes für Kinder- und Jugendarbeit am Boden lag. Darauf gab es eine Zeichnung, die nur mit Fantasie erahnen ließ, was es werden soll: ein hochradähnlicher Schiebock, eine besondere Ausgabe jenes sagenumwobenen Gefährtes, das Bischofswerda zu seinem Spitznamen verhalf. Ein Schiebock, der so cool ist, dass man ihn gesehen haben muss. Den Garten vom Netzwerk am Lutherpark soll er schmücken.

Sie nannten ihr Projekt „Schrott-Art“. Schrott und Geschick, von beidem wurde dann auch viel gebraucht. Andreas Mikus, der zusammen mit acht Männern gebaut hat, erzählt jetzt, dass sie das Material gesammelt haben, dass ihnen die Leute auch einiges brachten und es am Ende so viel gab, dass es gereicht hat, die Idee umzusetzen. Von der Firma Aicher in Bischofswerda zum Beispiel gab es Stanzabfälle. Es sei ein kreativer Prozess gewesen mit manchem Meinungsstreit in der Findungsphase. Auch wenn daran Sonntage hingen: „Es hat alles so viel Spaß gemacht und Lust auf mehr“, sagt Andreas Mikus.

Keine einmalige Sache

Premiere in der Öffentlichkeit hat der Super-Schiebock beim Festumzug zum Tag der Sachsen am Sonntagnachmittag in Löbau. In Bild 103 soll er zu sehen sein, sagt Rathaussprecher Sascha Hache, der den Auftritt dort nicht zufällig mit organisiert hat. Der Schrott-Art-Schiebock rollt beim Sachsentag zur Werbung für Bischofswerda, wo am 9. und 10. September das 790-jährige Bestehen gefeiert wird. Nach sieben Jahren Pause gibt es dann auch hier wieder einen Umzug: Start am Festsonntag um 14 Uhr. In einem der rund 60 Bilder ist der Hochrad-Schiebock zu sehen: 1,32 x 0.42 cm x 0,50 Meter, Stolz der Männertruppe und vielleicht bald von ganz Schiebock.

Besondere und neue Schieböcke hat Bischofswerda jetzt im Übrigen mehrere. Zur 790-Jahr-Feier gab es einen Wettbewerb. 26 Arbeiten wurden eingereicht, darunter ist auch ein großes Teil aus der Firma Aicher. Das Geheimnis, wer gewonnen hat, wird am 10. September, 15 Uhr, auf der Festbühne am Altmarkt gelüftet, sagt Andreas Mikus, einer der Initiatoren des Wettbewerbs.

Eine Eintagsfliege soll die Schrott-Art-Idee, aus der ein Schiebock entstand, nicht gewesen sein. Andreas Mikus und sein Netzwerkteam planen den Ausbau einer Scheune auf dem Netzwerkgelände. Hier sollen Schweißgerät, Winkelschleifer, Schmiedeutensilien und Material nicht rangeholt und wieder weggeräumt werden müssen, sondern stehen bleiben können für kreatives Arbeiten in Projekten. Fördergelder sind beantragt. Die Chancen stehen gut, heißt es. Wenn alles klappt, kann sogar dieses Jahr noch gebaut werden. „Wir freuen uns darauf, mit anderen Spaß zu haben beim Gestalten und beim Erhalt alter Handwerkstechniken wie Schmieden oder Schweißen“, sagt Andreas Mikus.

zur Startseite