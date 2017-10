Schiebock punktet in Eilenburg Bischofswerda spielt remis und muss die Plauener aufschließen lassen. Die Kamenzer kassieren in Sandersdorf eine Niederlage.

Der Bischofswerdaer FV steht auch nach dem neunten Spieltag der Fußball-Oberliga auf Platz eins, musste aber den VFC Plauen nach Punkten aufschließen lassen. Die Schiebocker kamen beim starken Aufsteiger in Eilenburg zu einem 1:1 (0:0), der Verfolger aus dem Vogtland gewann zu Hause gegen Bernburg mit 3:2. Beide Teams stehen mit jeweils 22 Punkten zu Buche.

Die Zuschauer im Eilenburger Ilburg-Stadion sahen eine gutklassige und rasante Partie mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten. Der BFV begann druckvoll, aber Tom Hagemann (9., 36.) und Frank Zille (18.) scheiterten am starken Eilenburger Keeper Andreas Naumann. Nach dem Wechsel verzeichnete Daniel Maresch eine gute Möglichkeit (54.), ehe auf der Gegenseite Kevin Adam einen Freistoß an den Pfosten setzte (57.).

Acht Minuten später bejubelten die Einheimischen das Führungstor von Dennis Kummer. BFV-Trainer Erik Schmidt setzte mit seinen Wechseln alles auf eine Karte, um die drohende zweite Niederlage abzuwenden. Schließlich war es Tom Hagemann, der frei stehend einen Kopfball exakt platzierte (81.). „Wir hätten gewinnen müssen, weil wir klare Chancenvorteile verzeichneten“, ärgerte sich BFV-Coach Erik Schmidt danach.

Kamenz kassiert sechste Niederlage

Bereits die sechste Niederlage kassierten die Kamenzer in Sandersdorf. Zwei Tore von Routinier Karel Vrabec (3., 62.) reichten nicht, um einen Zähler mit in die Lessingstadt zu nehmen. Timo Breitkopf (27.) und Dan Lochmann (43., 50.) trafen für die gastgebenden Unioner. Schon vor dem Spiel gab es eine unerfreuliche Nachricht für Trainer Frank Rietschel. Offensivspieler Sebastian Heine hat sie wie befürchtet im Heimspiel gegen Barleben schwer verletzt. „Der Meniskus und das Kreuzband sind so beschädigt, dass zwingend eine Operation erforderlich ist“, teilte der Verein mit. „Die Saison ist für ihn beendet.“ (js)

