Schiebock patzt beim Schlusslicht

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Mit einer Enttäuschung endete das Gastspiel des Bischofswerdaer FV (3.) beim Tabellenletzten im Hallenser Stadion am Zoo (0:0). Lediglich 81 zahlende Besucher sahen das Duell. Die Saalestädter gaben die Rote Laterne in der NOFV-Oberliga Süd an Markranstädt ab. Halle begegnete den Schiebockern mit großem Kampfgeist und einem starken Torhüter Max Stamer.

Kurz vor der Pause überraschte Schiedsrichter Stephan Reuter (Eichsfeld) mit einem Elfmeterpfiff. Ex-Dynamo Max Worbs war im Gäste-Strafraum zu Fall gekommen. Zum Glück stand Max Höhne seinem Gegenüber in nichts nach und parierte in der 42. Minute den Strafstoß von Jihad Mirza. Danach konnten auch Philipp-Holger Motscha und Tom Renner Höhne nicht überwinden.

In der zweiten Halbzeit erspielte sich der BFV ein klares Chancenplus. Vor allem Robin Huth agierte an alter Wirkungsstelle mit viel Engagement. Der gebürtige Hallenser stand von 2009 bis 2014 beim VfL unter Vertrag, konnte aber Torhüter Stamer nicht überwinden. Der VfL-Schlussmann stand auch in der Nachspielzeit oft im Brennpunkt und wartete mit Glanzparaden auf. So entriss er den Bischofswerdaern zwei Zähler - und die könnten in der Endabrechnung noch wehtun. Vielleicht sollten die BFV-Spieler am 11. Mai zum Sponsorenabend gehen, denn dort ist Dynamo-Profi Stefan Kutschke der Ehrengast. Und der weiß, wie Tore schießen geht. Er traf in der 3. Liga schon 16 Mal ins Schwarze. (js)

Bischofswerda: Höhne - Bachmann, Meinel, Lenk, Merkel, Schikora, Klotke (62. Huth), Cellarius (34. Böttger), Töppel (79. Gries), Zille und Hagemann.

