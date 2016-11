Schiebock mit Personalsorgen Bischofswerda empfängt den FSV Barleben. In der Vorsaison gingen beide Duelle verloren. Das soll sich ändern.

© Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Der elfte Spieltag der Fußball-Oberliga wird bereits am Freitagabend mit der Partie zwischen Spitzenreiter Germania Halberstadt (noch ohne Niederlage) und dem tabellenelften Carl Zeiss Jena II eröffnet. Der Regionalliga-Absteiger rangiert vier Punkte vor der BSG Chemie Leipzig. Der Tabellenzweite unterlag am Montag dem FC International Leipzig (0:1), der zwei Tage zuvor schon den Bischofswerdaer FV mit 4:1 (3:0) abgefertigt hatte.

Die Schiebocker, aktuell Staffelfünfter mit neun Zählern Rückstand auf Halberstadt, empfangen am Sonnabend ab 13.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz den tabellenneunten FSV Barleben 1911. Schiedsrichter der Partie ist Marcel Riemer aus Eisenhüttenstadt. Der 31-Jährige pfeift sein 84. Oberligaspiel.

Spieler, Trainer und Betreuer sowie Präsident Jürgen Neumann waren in dieser Woche der Einladung des Trikotsponsors Bistra Bau nachgekommen und besuchten das Unternehmen in Putzkau. Personell sieht es beim BFV derweil nicht so rosig aus. Neben Torjäger Frank Zille, Daniel Maresch und Tom Hagemann droht auch Tommy Klotke auszufallen. Der Mittelfeldspieler musste in dieser Woche das Training abbrechen, „wir entscheiden kurzfristig, ob ein Einsatz möglich ist“, sagt Trainer Erik Schmidt. Bis Saisonende ausfallen wird der Rumäne Alexandru Harangus. „Er wurde jetzt endlich am Kreuzband operiert und muss nun noch sechs bis acht Monate pausieren“, informierte Schmidt, den man an die Ergebnisse der Vorsaison (0:1, 0:2) lieber nicht erinnern sollte. (js)

zur Startseite