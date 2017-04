Schiebock lässt nicht nach Bischofswerda gewinnt beim SV Schott Jena. Töppel und Klotke treffen ins Schwarze.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Der Bischofswerdaer FV feierte am 21. Spieltag der Fußball-Oberliga den fünften Auswärtssieg. Knapp eine Woche nach dem unglücklichen Aus im Pokal-Halbfinale gegen Lok Leipzig setzte sich die Mannschaft von Trainer Erik Schmidt beim SV Schott Jena hochverdient mit 2:0 (1:0) durch. Vor nur 54 zahlenden Besuchern auf einem Nebenplatz des Ernst-Abbe-Sportfeldes, erzielten BFV-Kapitän Benno Töppel (27.) und Einwechsler Tommy Klotke (81.) die Gäste-Treffer. Auch Spitzenreiter Chemie Leipzig und der Staffelzweite Germania Halberstadt hielten sich schadlos.

Chemie bezwang vor 1 875 Zuschauern Wismut Gera mit 2:0 (0:0), Halberstadt hatte gegen Schlusslicht VfL Halle keine Mühe und siegte 5:0 (3:0). Überragender Spieler auf dem Platz war Florian Beil, dem vier Treffer gelangen. Schiebock rangiert sieben Zähler hinter Leipzig und drei Punkte hinter Germania.

Trainer Schmidt mit guter Taktik

„Wir wissen, dass die Teams aus der unteren Tabellenhälfte ein anderes Spielsystem bevorzugen. Darauf müssen wir uns einstellen“, meinte Schmidt kurz vor dem Anpfiff in Jena. Zunächst gelang das seinen Schützlingen recht ordentlich, denn sie ließen Ball und Gegner laufen. Jena kam nach und nach besser in die Gänge, kassierte aber das 0:1, weil Kapitän Töppel den Ball aus 22 Meter Entfernung exakt in den Torwinkel platzierte.

Der BFV bekam mit der Einwechslung von Tommy Klotke nach knapp einer Stunde noch einmal Rückenwind. Klotke sorgte dann auch nach Vorarbeit von Marc Böttger für den Endstand. Letztendlich ein glanzloser, aber verdienter Dreier, „wobei ich mir etwas mehr Zielstrebigkeit über eine längere Distanz gewünscht hätte“, merkte Schmidt an. (js)

Bischofswerda: Höhne - Meinel, Merkel, Bachmann, Lenk, Cellarius, Töppel, Huth, Böttger (86. Schulze), Hagemann (58. Klotke) und Zille (74. Beckert).

zur Startseite