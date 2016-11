Schiebock kommt unter die Räder Der Tabellenletzte der Fußball-Landesklasse Ost kassierte in der Parkstadt eine 1:8 (0:6)-Niederlage.

© Uwe Soeder

Fußball. Nur eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg kam die zweite Mannschaft vom Bischofswerdaer FV in Bad Muskau gewaltig unter die Räder. Der Tabellenletzte der Fußball-Landesklasse Ost kassierte in der Parkstadt eine 1:8 (0:6)-Niederlage. Überragender Spieler der Gastgeber war der sechsfache Torschütze Marcin Swirlik. Der 32 Jahre alte Pole, der auch schon bei Budissa Bautzen und Einheit Kamenz unter Vertrag stand, war erst vor dieser Saison zu den Rot-Weißen gewechselt. Mateusz Zebrowski und René Bila trugen sich zudem in die Torschützenliste der Hausherren ein, den Ehrentreffer der Schiebocker markierte Alvin Mützner kurz nach dem Seitenwechsel zum zwischenzeitlichen 1:6. Der SV Oberland Spree, der mit elf Punkten im Mittelfeld der Tabelle steht, war am Wochenende spielfrei. Ein Bericht über das Sonntag-Derby zwischen der SG Weixdorf und der SG Crostwitz 1981 – beide auch im Mittelfeld platziert – folgt in unserer Dienstagsausgabe. Zur Pause führten die Crostwitzer durch ein Tor von Simon Sauer (28.) mit 1:0, doch am Ende gewannen die Weixdorfer durch späte Tore noch mit 2:1. (js)

