Schiebock kommt nicht vom Fleck Nach zwei Auftaktsiegen kommt der BFV 08 aus der Erfolgsspur. Zu Hause reicht es gegen Schott Jena nur zu einem mageren 0:0.

Der Bischofswerdaer Angreifer Hannes Graf (links) konnte sich nur selten in Szene setzen. Und gelang es doch einmal, wussten sich die Jenaer, wie hier Robin Küfner, auch noch anders zu helfen. © Bodo Hering

. Fußball-OberligaErik Schmidt weilte am Sonnabend nicht in der Bischofswerdaer „Kampfbahn“, sondern im Ausland. Verpasst hat der BFV-Chefcoach, das muss man so deutlich sagen, nicht viel. Die Schiebocker kamen vor 162 Zuschauern gegen den SV Schott Jena nicht über ein torloses Remis hinaus. Nach sechs Spieltagen rangiert der BFV mit nur acht Zählern im Niemandsland der Süd-Staffel.

Alles in allem sahen die 162 Zuschauer eine recht niveauarme Begegnung. Die Einschätzung von Erik Schmidt, die er kürzlich traf, bewahrheitete sich erneut: „Wir haben Probleme, das Spiel zu gestalten und den entsprechenden Offensivdruck aufzubauen. Daran arbeiten wir mit unseren jungen Spielern im Training mit Hochdruck, aber es geht nun mal nicht von heute auf morgen.“ So verzeichnete vor der Pause lediglich Ex-Dynamo Tommy Klotke eine richtig gute Strafraumaktion, aber der Deutsch-Rumäne Brian Gheorghiu im Jenaer Tor parierte seinen Schuss. Auf der Gegenseite verhinderte Torhüter Dominic Reissig kurz vor dem Seitenwechsel mit einer Glanztat das 0:1 – der tschechische 1,90-Stürmer Jakub Petrik hatte energisch abgezogen.

Auch im zweiten Abschnitt hingen die beiden BFV-Spitzen (Graf/Beckert) meist in der Luft. Auch dem sonst so torgefährlichen Frank Zille gelang nur wenig. Die Jenaer blieben ihrer taktischen Marschroute treu und bekamen nur in der Schlussphase einige Probleme. Da setzten die Schiebocker alles auf eine Karte, aber Schott überstand diese Phase mit Glück und Geschick.

Schwer tut sich auch Titelfavorit International Leipzig, punktgleich mit dem Bischofswerdaer FV. Zu Hause kam die „Weltauswahl“ von Trainer Backhaus gegen den VFC Plauen nicht über ein 1:1 hinaus. Allerdings erzielten die Vogtländer den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Der Finne Kimmo Markku Hovi hatte Leipzig früh in Führung gebracht (6.), aber VFC-Akteur Sebastian Hauck glich noch aus (90.+2).

Der BFV spielte mit: Reissig – Meinel, Schikora, Bachmann, Cellarius (85. Schulze), Töppel, Beckert (66. Merkel), Klotke, Böttger, Graf (75. Graf), Zille.

zur Startseite