Schiebock kassiert fünf Gegentore

Viel Raum hatte in Bischofswerda auch die Magdeburgerin Angelique Puschmann (links). Hier kommt Sarah Jürß vom BFV zu spät und kann den Schuss nicht verhindern. © Bode Hering

Frauenfußball-Regionalliga. Die Frauenmannschaft vom Bischofswerdaer FV 08 hatte am Sonntag auf dem La Ola-Bolzplatz in Bischofswerda den Magdeburger FFC zu Gast. Zweifellos ein schweres Heimspiel, denn das Team aus Sachsen-Anhalt kam als Tabellenzweiter nach Schiebock, während der BFV Zehnter war. Und der Magdeburger FFC wurde seiner Favoritenrolle auch auf dem Platz gerecht. Schon nach den ersten zehn Minuten stand es 3:0 für die Gäste – und mit dieser starken Anfangsphase waren die Weichen bereits auf Sieg gestellt.

Das 0:1 fiel bereits in der zweiten Minute nach einem auf der linken Seite schnell vorgetragenen Angriff, den Kapitän Lea Mauly mit einem präzisen Schuss in das Schiebocker Tor abschloss. In der sechsten Minute erneut ein Angriff über die linke Seite – und in ähnlicher Manier wie beim ersten Tor war Lea Mauly erneut erfolgreich (0:2). Drei Minuten später fiel das 0:3. Einen Eckball von Lea Mauly verwandelte Manuela Knothe mit dem Kopf.

In der Schlussminute der ersten Halbzeit erhöhte Magdeburg auf 4:0. BFV-Keeperin Marie Riebe hatte einen Angriff pariert. Der Ball landete bei Sarah Jürß, die ihn nach vorn schlagen wollte. Der scharf getretene Ball traf aber das Schienbein von FFC-Spielerin Antonia Schulz und landete so als Abpraller unglücklich im Tor.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gab Magdeburg Vollgas. In der 57. Minute musste Marie Riebe wieder hinter sich greifen, denn Magdeburg erhöhte nach einem nicht besonders guten Abschlag der BFV-Torhüterin auf 5:0. Den Ehrentreffer für Bischofswerda erzielte – nach einem Gewaltschuss von Šarka Brazdova – Sophie Zenker, die den Abpraller der Magdeburger Keeperin verwertete (62.). Mit diesem Sieg hat der Magdeburger FFC mit 30 Punkten die Tabellenspitze erobert. Der BFV bleibt mit sechs Zählern Zehnter.

Für den BFV 08 spielten: Marie Riebe; Marie-Luise Petasch (54. Lea Kretschmar), Katharina Zippack, Šarka Brazdova, Sarah Kasper, Sophie Zenker (82. Nadine Rinke), Emma Schmidt, Leonie Gries, Adela Kutifelova, Annika Schmidt und Sarah Jürß (70. Sophia Böhmak).

