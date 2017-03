Schiebock jagt Spitzenteams Nach dem tollen Pokalspiel soll beim SV Schott Jena der fünfte Auswärtssieg gelingen. Ein Trio fehlt wegen Verletzung.

© dpa

Fußball. Am Mittwoch gewann Oberliga-Spitzenreiter Chemie Leipzig seine Nachholpartie vom 16. Spieltag in Markranstädt mit 3:0. Die Leutzscher bauten ihren Vorsprung gegenüber Verfolger Germania Halberstadt auf vier Zähler aus, die Anhaltiner haben aber eine Begegnung weniger bestritten. Dritter ist Einheit Rudolstadt. Die Bischofswerdaer rangieren als Tabellenvierter sieben Punkte hinter Leipzig. Am Sonnabend ist die Mannschaft von Trainer Erik Schmidt beim SV Schott Jena (11.) zu Gast.

Gespielt wird ab 14 Uhr auf einem Rasenplatz im Gelände des Ernst-Abbe-Sportfeldes. Schiedsrichter der Partie ist der 38 Jahre alte Frank Heinze aus Ludwigsfelde. Im Hinspiel waren die Schiebocker nicht über ein torloses Unentschieden gegen die Thüringer hinausgekommen. Abzuwarten bleibt, wie die BFV-Kicker den zweistündigen Pokalfight gegen Regionalligist 1. FC Lok Leipzig (3:5 nach Elfmeterschießen) verkraftet haben. Dabei geht es weniger um körperliche Defizite bei den Oberligakickern, sondern vielmehr um die psychologischen Nachwehen des unglücklichen Ausscheidens.

Schließlich waren die Bischofswerdaer über weite Strecken der Halbfinalpartie mindestens ein gleichwertiger Kontrahent und so war das verpasste Endspiel natürlich eine große Enttäuschung für die Mannen um Kapitän Benno Töppel. Trainer Erik Schmidt kann in Jena wieder auf Eric Merkel zurückgreifen, der beim Pokalspiel aufgrund einer Sperre nur Zuschauer war. Hannes Graf, Dominic Dolejsi und Alexandru Harangus fehlen wegen Verletzung. Will der BFV seine Titelchance wahren, müssen drei Punkte gebucht werden. (js)

zur Startseite