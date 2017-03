Schiebock in Plauen gefordert Beide Mannschaften sind noch im Titelrennen. Das Hinspiel endete 1:1, im Pokal hatten die Bischofswerdaer die Nase vorn.

© dpa

Mit dem 5:0-Heimsieg über den SV Merseburg 99 war der Bischofswerdaer FV am vergangenen Sonnabend zwischenzeitlich auf Rang drei in der Tabelle der Oberliga Süd vorgerückt. Einen Tag später schob sich aber Einheit Rudolstadt wieder am BFV vorbei, sodass die Mannschaft von Cheftrainer Erik Schmidt am Sonntag als Staffelvierter zum VFC Plauen (8.) reist. Die Partie im Vogtlandstadion wird um 14 Uhr von Schiedsrichter Marcel Rauner aus Greiz angepfiffen.

Die Gastgeber haben aktuell zwar fünf Zähler Rückstand auf ihren Kontrahenten, aber auch zwei Partien weniger bestritten. So gesehen sind beide Teams im Titelrennen noch dabei. Spitzenreiter Germania Halberstadt steht mit 34 Zählern in der Tabelle ganz oben, dahinter folgen Rudolstadt (33), die BSG Chemie Leipzig (32) und die Bischofswerdaer (31).

Die Duelle zwischen dem BFV und Plauen waren in jüngster Vergangenheit immer eng. Das Hinspiel endete 1:1 (Tor durch Frank Zille), im Pokal siegten die Schiebocker nach Verlängerung sehr glücklich mit 2:1. In der 118. Minute schoss Cornelius Gries seine Mannschaft ins Pokal-Halbfinale, wo am 26. März Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Lok Leipzig der Gegner im Wesenitzsportpark sein wird.

Gespannt auf die Startelf

Vor einer Woche präsentierten sich die Plauener in sehr ansprechender Verfassung und gewannen in Markranstädt mit 4:0 (1:0). Aleksandrs Guzlajevs (2), Ivan Leon Franjic und Kai Zimmermann erzielten die Tore zum Rückrundenauftakt des VFC. Gespannt sein darf man, wie Erik Schmidt seine Startelf formieren wird. Tom Hagemann hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen und steht wieder im Aufgebot.

Auch Tommy Klotke drängt zurück in die erste Elf (zuletzt 90 Minuten auf der Bank), schließlich ist es für den Mittelfeldspieler die Rückkehr an die alte Wirkungsstelle. Im Sommer 2016 war der gebürtige Dresdner vom VFC zum BFV gewechselt. Ein Jahr hatte Klotke für die Plauener gespielt, die ihm auch beruflich eine Perspektive boten: „Der VFC ermöglichte es mir, in einem der besten Therapie- und Rehazentren Deutschlands zu arbeiten und Berufserfahrungen zu sammeln. Und nebenbei schrieb ich auch noch meine abschließende Bachelorarbeit für die Uni.“ Beim Bischofswerdaer FV leitet Tommy Klotke inzwischen den Bereich Marketing und Kommunikation. (js)

zur Startseite