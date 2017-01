Schiebock hat wieder ein Kino Immer mittwochs werden in Bischofswerda jetzt Filme gezeigt.

So sieht es in dem kleinen Kino aus. © privat

In Bischofswerda eröffnet am Mittwoch, dem 4. Januar, ein Kino – das kleinste und einzige der Stadt. In den Räumen des Kleiderfundus auf der Bautzner Straße 13 flimmert jeden ersten Mittwoch im Monat ein Kinostreifen über die Leinwand. Zur Premiere wird ein Film über einen sehr ungewöhnlichen Hotelier gezeigt. Die Hollywood-Produktion wurde zum Großteil in Görlitz und der Sächsischen Schweiz gedreht. Die Filmtitel dürfen aus Lizenzgründen vorab nichtöffentlich bekannt gegeben werden. Welcher Film läuft, ist also immer eine schöne Überraschung für Besucher, wie Kleiderfundus-Chef Kenny Jäckel auf Anfrage sagt.

Insgesamt 24 Plätze bietet das gemütliche Kino im Kellergewölbe einer ehemaligen Videothek. Es gibt Getränke und in der Maschine frisch hergestelltes Popcorn. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird aber gebeten. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Vorführung startet 19 Uhr.

Das kleinste Kino der Stadt ist Nachfolger des mobilen Kinos, das bislang an wechselnden Spielorten mit unterschiedlichen Gastgebern stattfand. (szo)

