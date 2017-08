Schiebock grüßt von ganz oben Der BFV reist als Spitzenreiter am Sonntag nach Barleben. Die Kamenzer streben einen Heimsieg an. Aber einer fehlt.

Der Kamenzer Franz Häfner (links) fehlt seinem Team. Er ist derzeit im Urlaub. Unser Foto zeigt ihn vor einem Jahr beim 4:0-Sachsenpokalsieg bei Stahl Riesa im Zweikampf mit Norman Gründler. © Christian Kluge

Ginge es nach Erik Schmidt, Trainer des Bischofswerdaer FV, wäre die Saison in der Fußball-Oberliga wohl schon jetzt beendet. Schließlich steht seine Mannschaft nach zwei Spieltagen in der Süd-Staffel mit sechs Punkten auf Rang eins. Am Sonntag gastiert der Spitzenreiter ab 14 Uhr beim FSV Barleben, der in den ersten 180 Saisonminuten nicht ins Schwarze getroffen hat (Merseburg/0:0, Jena II/0:1).

In der Vorsaison gewannen die Schiebocker beide Duelle mit 2:1 (Heimspiel) und 3:0. Trainer der Barlebener ist seit dieser Saison Jörn Schulz, der am Dienstag seinen 40. Geburtstag feierte. Als Spieler bestritt er knapp 200 Regionalliga- und Oberligapartien, stand unter anderem beim FC Carl Zeiss Jena, Optik Rathenow und Lok Stendal unter Vertrag. Der Bischofswerdaer Trainer muss diesmal auf Eric Meinel verzichten, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre pausiert. Auf eine SZ-Anfrage, ob der avisierte fünfte Neuzugang in dieser Woche unterschreiben wird, antwortete BFV-Präsident Jürgen Neumann: „Davon ist mir nichts bekannt.“

Am 31. August schließt das Transferfenster. Trainer Schmidt hatte nach dem Derby gegen Kamenz angedeutet, dass man sich im Offensivbereich noch verstärken müsse und wolle.

Für den SV Einheit Kamenz steht am Sonnabend ab 14 Uhr das zweite Heimspiel an. Nach dem Auftaktsieg gegen Jena II (2:1) und der 0:3-Derby-Niederlage in Bischofswerda, „wollen wir unbedingt wieder zurück in die Erfolgsspur“, sagt Trainer Frank Rietschel. Gegen den FC Einheit Rudolstadt wird das sicher kein leichtes Unterfangen. Immerhin beendeten die Thüringer die Vorsaison auf Rang sechs.

Franz Häfner ist im Urlaub

Gestartet waren die Rudolstädter mit einer 0:2-Niederlage in Stendal, zwei Wochen später gewann man das Heimspiel gegen Neuling Krieschow mit 4:2. Trainer der Gäste ist der 47-jährige Holger Hänisch, der schon seit 2011 auf der Bank sitzt und in sein sechstes Oberligajahr mit Rudolstadt geht. Bei den Lessingstädtern fehlen Franz Häfner (Urlaub) und der aus Laubegast gekommene Philipp Schmidt, der noch Trainingsrückstand aufweist. (js)

