Schiebock gibt Spitzenplatz ab Der Bischofswerdaer FV kommt bei Carl Zeiss Jena II nicht über ein 0:0 hinaus. Kamenz verliert gegen International Leipzig.

© Uwe Soeder

Der Bischofswerdaer FV ist nicht mehr Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Süd. Ein torloses Remis beim FC Carl Zeiss Jena II kostete die Schiebocker die Tabellenführung. Der VFC Plauen nutzte die Gunst der Stunde und zog mit einem 1:0-Heimsieg über Krieschow am BFV vorbei. Jetzt hat der VFC zwei Zähler mehr auf dem Konto.

In Kamenz werden die Verantwortlichen neidisch auf die Luxusprobleme der Bischofswerdaer schauen. Nach der achten Niederlage im elften Saisonspiel rangiert Einheit mit nur fünf Punkten auf einem Abstiegsplatz. Die Partie gegen den Staffeldritten FC International Leipzig (0:3) fand im Torgauer Hafenstadion statt.

Die Tore markierten der Finne Kimmo Markku Hovi (17., 69.) und Ogün Gümüstas (27.). Bei den ersten beiden Gegentoren machte Torhüter Ron Wochnik eine unglückliche Figur. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel abgeliefert, einzig das Ergebnis stimmte nicht“, ärgerte Frank Terks. Der Geschäftsstellenleiter hat schon viel erlebt im Fußball: „Die individuelle Fehlerquote ist zu hoch und es fehlt uns an der Durchschlagskraft. Ich habe bisher keine Mannschaft gesehen, die viel besser gewesen wäre. Aber die Punktausbeute ist eben traurig. Die Jungs belohnen sich nicht für ihren Aufwand.“

Trainer Frank Rietschel steht trotz des Fehlstarts nicht zur Disposition. Einige Fans werden sich erinnern, dass es in der Landesliga-Saison 2014/15 in der Hinrunde eine ähnlich langanhaltende sportliche Talfahrt gab und Einheit auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause ging. Der Verein hielt seinem Coach den Rücken frei und zweieinhalb Jahre später führte der sein Team in die 5. Liga. Terks: „Frank Rietschel genießt das uneingeschränkte Vertrauen der Vereinsführung. Da passiert nichts, das ist eindeutig so besprochen.“ (js)

