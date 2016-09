Schiebock gastiert in Halberstadt Beide Vereine haben das Ziel, in die Regionalliga aufzusteigen. Dafür holte der VfB Germania Erfolgscoach Petersen zurück.

Fußball. Zwei Vereine, ein Ziel. Der Satz passt für die beiden Oberligisten VfB Germania Halberstadt und den Bischofswerdaer FV, die sich am fünften Spieltag gegenüberstehen. Während die BFV-Verantwortlichen dafür aber frühestens 2018 als Termin ausgegeben haben, soll es bei den Anhaltinern möglichst schon in diesem Jahr klappen. Um den Coup zu landen, wurde sogar Erfolgscoach Andreas Petersen zurückgeholt. Der gebürtige Quedlinburger trainierte die Halberstädter bereits von 2007 bis 2012 und führte den VfB vor fünf Jahren in die Regionalliga. Später trainierte der 56-Jährige unter anderem den 1. FC Magdeburg und ab Oktober 2014 die TSG Neustrelitz. Petersen folgte dort auf Ex-Dynamo Torsten Gütschow, der beurlaubt worden war.

In Bischofswerda kämpfen derweil Cheftrainer Erik Schmidt und sein Team darum, aus der neu zusammengestellten Mannschaft (16 Neuzugänge) möglichst schnell ein homogenes und funktionierendes Team zu formen. Tommy Klotke, der unter Schmidt bei Dynamo Dresden in der Junioren-Bundesliga spielte, ist jedenfalls vom Trainingsprozess beeindruckt: „Jede Trainingseinheit wird von drei Trainern durchgeführt, wobei jeder Spieler zur leistungsdiagnostischen Beobachtung mit Pulsgurt die Einheiten absolviert.“ (js)

