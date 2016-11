Schiebock gastiert in Weixdorf SGW legt Einspruch gegen die Ansetzung des DSC-Spiels ein. Oberland erwartet Trebendorf.

© Uwe Soeder

Für Aufsteiger SG Weixdorf ist am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost ein voller Punktgewinn fest einkalkuliert. Der Tabellen-Achte empfängt am Sonntag (14 Uhr) auf dem Forstsportplatz das Liga-Schlusslicht Bischofswerdaer FV II. Die Mannschaft um Trainer Sascha Dietze holte bislang nur fünf Zähler und gilt als erster Anwärter für einen Abstieg aus der 7. Liga. Den einzigen vollen Erfolg verbuchte der BFV mit einem überraschenden 1:0 gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf II. Das „Goldene“ erzielte Lukas Schreiter, der aus der A-Jugend des Chemnitzer FC nach Bischofswerda wechselte. Gegen die Neuansetzung des am vergangenen Wochenende abgesagten Spieles beim Dresdner SC hat Weixdorf Einspruch eingelegt. Grund: Der vorgesehene Ausweichplatz war bespielbar – DSC II absolvierte sein Punktspiel auf dem Kunstrasenplatz.

Während die SG Crostwitz 1981 spielfrei ist, erwartet der SV Oberland bereits am Sonnabend Fortuna Trebendorf. (jj)

