Schiebock gastiert in Leutzsch Chemie Leipzig und Schiebock kämpfen um den Anschluss an die Spitze. Der Termin fürs das Pokalspiel gegen Lok steht.

Fußball-Oberliga. Der Rückrundenstart in der Fußball-Oberliga fiel für die BSG Chemie Leipzig (3.) und den Bischofswerdaer FV (4.) vor einer Woche ins Wasser. Beide Vereine mussten tatenlos mit ansehen, wie der FC Einheit Rudolstadt mit einem 5:2-Sieg in Halle auf Rang zwei der Süd-Staffel vorbeizog. Spitzenreiter Germania Halberstadt rangiert fünf bzw. sechs Zähler vor der BSG Chemie und dem BFV.

Am Sonnabend steht im altehrwürdigen Alfred-Kunze-Sportpark ab 14 Uhr das Verfolgerduell auf dem Programm. Das Hinspiel gewannen die Schiebocker durch ein Tor von Frank Zille mit 1:0. Die große Zahl der Chemie-Anhänger hatte für einen Rekordbesuch in Bischofswerda (719 Zahlende) gesorgt. In der Messestadt werden mehr als 1 000 Besucher erwartet.

In ihren letzten Vorbereitungsspielen testeten beide Teams gegen Regionalligisten. Die Chemiker kamen zu einem 2:2 in Auerbach, der BFV überrannte Budissa Bautzen mit 5:1. „Wir bewerten das Ergebnis nicht über, aber ich denke, durch unser Trainingslager und die drei Neuzugänge Fernando Lenk, Robin Huth und Dominik Dolejsi haben wir uns qualitativ verbessert“, sagt Trainer Erik Schmidt.

Terminiert wurden derweil vom Sächsischen Fußball-Verband die Halbfinalspiele um den Sachsenpokal. Im Stadion am Wesenitz-Sportpark treffen am 26. März der Bischofswerdaer FV und Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Lokomotive Leipzig aufeinander. Das Gipfeltreffen der beiden sächsischen Drittligisten Chemnitzer FC und FSV Zwickau folgt dann am 19. April. (js)

