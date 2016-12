Schiebock gastiert in Jena Der BFV strebt bei Jena II den vierten Sieg in Folge an. Leipzig möchte das Heimrecht im Pokal.

© Uwe Soeder

Fußball-Oberliga.In der Fußball-Oberliga stehen in der Hinrunde noch zwei Spieltage an. Auch wenn der Bischofswerdaer Trainer Erik Schmidt mit den Leistungen seiner Schützlinge zuletzt nicht immer zufrieden war, für Rang drei muss sich keiner entschuldigen. „Natürlich freuen wir uns über die drei Siege infolge, aber wir müssen auch die Entwicklung der Mannschaft im Auge behalten – und die stagniert seit einigen Wochen.“

Eine neuer Härtetest steht für die Schiebocker am Sonnabend auf dem Programm. Ab 13 Uhr ist die BFV-Elf beim Tabellenachten FC Carl Zeiss Jena II zu Gast. Gespielt wird im Amateurstadion des Ernst-Abbe-Sportfeldes unterhalb der Kernberge. Schiedsrichter der Begegnung ist Magnus-Thomas Müller aus Weißenfels. Jenas Reserve buchte 14 der insgesamt 20 Zähler auswärts. Zu Hause gab es für die Thüringer bereits fünf Niederlagen.

Die Konstellation an der Tabellenspitze hält eine gewisse Dramaturgie bereit, denn im Alfred-Kunze-Sportpark stehen sich zur gleichen Zeit Chemie Leipzig (2.) und Tabellenführer VfB Germania Halberstadt gegenüber. Die Anhaltiner haben vier Zähler Vorsprung auf die Chemiker und sechs auf den Bischofswerdaer FV.

Pokalspiel wirft Schatten voraus

Nicht nur Spieler und Trainer fiebern dem Halbfinale im Landespokal gegen den 1. FC Lok Leipzig entgegen, sondern auch die Fans. Und denen dürfte der Schreck in die Glieder gefahren sein, denn Präsident Jürgen Neumann informierte über eine Anfrage des Regionalligisten, das Heimrecht Ende März zu tauschen. Am 13. Dezember wird das BFV-Präsidium darüber beraten. Neumann: „Ich persönlich bin für die Austragung in Bischofswerda.“

