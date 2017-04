Schiebock der lachende Dritte? Nach dem 0:0 im Gipfeltreffen zwischen Chemie Leipzig und Halberstadt hat sich der Kampf um die Spitze noch zugespitzt.

Fußball-Oberliga.Mit Spannung blickten auch die Bischofswerdaer Fußballer auf das Gipfeltreffen am Ostermontag zwischen dem VfB Germania Halberstadt (2.) und Spitzenreiter BSG Chemie Leipzig (0:0). Die Partie war vom 29. und damit vorletzten Spieltag vorgezogen worden. Grund sind die Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation. Wie die Polizei mitteilte, hätte sie das Spitzenspiel Ende Mai nicht absichern können.

Die Schiebocker, die als Staffeldritter nun eine Begegnung weniger bestritten haben und angesichts von sechs beziehungsweise vier Punkten Rückstand durchaus eine reelle Aufstiegschance besitzen, gastieren am Sonnabend beim Tabellenletzten VfL Halle 96. Der Anpfiff im Stadion am Zoo ertönt um 15 Uhr. Die Saalestädter holten in elf Heimspielen nur acht Zähler, der BFV in elf Auswärtspartien 19 Punkte. Das Hinspiel hatten die Bischofswerdaer nach Toren von Benno Töppel, Philipp Schikora, Hannes Graf und Tim Cellarius mit 4:0 gewonnen. Zuletzt zeigte die Formkurve der Hallenser aber nach oben, denn es gelangen 2:0-Siege gegen den SV Schott Jena und in Markranstädt.

Insgesamt 31 Vereine haben sich für die Fußball-Regionalliga 2017/18 gemeldet und die Zulassungsunterlagen eingereicht, darunter auch der Bischofswerdaer FV. Die beiden Staffelsieger der NOFV-Oberligen Nord und Süd nehmen die Plätze des FC Schönberg und von RB Leipzig II ein, die sich aus der 4. Liga zurückziehen werden. Sollte der Meister der Regionalliga Nordost (Jena, Cottbus) in die 3. Liga aufsteigen, würde ein dritter Oberliga-Verein aufsteigen. Zwei Relegationsspiele zwischen den beiden Staffelzweiten wären die Folge. (js)

