Schiebock bleibt ganz oben Der BFV 08 siegt in Bernburg. Verfolger Plauen geht in Sandersdorf unter. Kamenz spielt gegen Eilenburg torlos.

Bischofswerda. Am 14. Spieltag der Fußball-Oberliga hat der Bischofswerdaer FV die Tabellenführung in der Süd-Staffel verteidigt. Ein Treffer von Hannes Graf in der 12. Minute sicherte den 1:0 Sieg bei Askania Bernburg. Keine Tore fielen im Kamenzer Stadion der Jugend im Duell der beiden Aufsteiger zwischen dem SV Einheit und dem FC Eilenburg. Für die Lessingstädter war es das letzte Punktspiel in diesem Jahr.

„Ich habe selten einen Gegner gesehen, der fast ausschließlich mit langen Bällen agiert. Das ist natürlich nicht verboten, aber meine Spieler müssen lernen, auf so eine Spielweise zu reagieren“, analysierte BFV-Trainer Erik Schmidt. „Defensiv haben wir das gut gemacht, aber in der Fortsetzung des Spiels hat es gehapert. Wir haben nicht die richtigen Antworten gefunden und dadurch zu viele Kontermöglichkeiten liegengelassen.“

Ärgster Verfolger der Schiebocker ist nach der Pleite des VFC Plauen jetzt der FC International Leipzig, der beim SV Schott Jena (5:0) seinen siebenten Saisonsieg in Folge feierte. Zwischen beiden Teams wird am Sonnabend die Herbstmeisterschaft entschieden. „Wir sind ganz oben dabei und haben eine gute Runde gespielt. Spieler wie Töppel oder Bachmann muss man erst einmal ersetzen. Das ist uns gelungen und wir sind Erster der Liga“, erklärte Schmidt weiter. „Jetzt wollen wir im Heimspiel gegen Stendal noch einen Dreier holen, dann etwas Abstand gewinnen und uns durch eine gute Winter-Vorbereitung in der Rückrunde spielerisch noch etwas steigern zu können.“

Ob die Kamenzer auf Nichtabstiegsplatz zwölf überwintern können, steht noch nicht fest. Einheit hat bereits alle 15 Hinrundenpartien absolviert und 13 Punkte auf dem Konto. Davon wurden sieben in den letzten drei Partien gebucht.

Häfner hat die größte Torchance

„Den Punkt gegen Eilenburg haben wir uns redlich verdient. Es war ein 0:0 der besseren Sorte“, meinte Einheit-Coach Frank Rietschel, der vor der Pause eine klare Chance für Franz Häfner registrierte. „Defensiv waren wir klasse und haben fast nichts zugelassen. Die Jungs haben noch einmal Mentalität demonstriert. Offensiv hätten wir die eine oder andere Aktion einfacher und klarer abschließen müssen. Aber den Zähler nehmen wir gern mit in die Winterpause. Wir werden alles dafür tun, um die Klasse zu halten. Die Qualität haben wir ohne Zweifel.“ (js)

