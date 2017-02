Schiebock beladen und gewinnen Wer Kinder hat oder kleine Leute kennt, die gern malen, kann mit ihnen am Malwettbewerb des Tierparks teilnehmen.

Ferenc Mai und Michelle Werner gestalteten die Vorlagen für den Malwettbewerb im Tierpark. © Steffen Unger

Was lässt sich alles auf einen der in Bischofswerda bekannten Schieböcke laden? Der Tierpark erhofft sich, dass viele Kinder und ihre Familien Spaß am Grübeln und dann eine Idee dafür haben. Damit können sie sich an einem Malwettbewerb beteiligen, der jetzt gestartet wurde und bei dem es auch etwas zu gewinnen gibt: einmal im Monat drei Familienkarten für den Zoo.

Wer mitmachen möchte, nutzt vielleicht schon jetzt die Ferienzeit und schaut im Tierpark an der Sinzstraße vorbei. Dort liegen im Begegnungszentrum am Eingang Vorlagen aus: drei unterschiedliche Schieböcke. Gemalt haben sie junge Frauen, die für ein freiwilliges Jahr im Zoo arbeiten. Kinder, die kommen, können die Schieböcke auf den Bildern beladen, indem sie einfach weiterzeichnen. „Ob auf dem Schiebock dann ein Bär sitzt oder ein Auto auf dem Kopf steht, ist jedem Mädchen oder Jungen überlassen. Wir sind gespannt auf die Fantasie der Kinder“, sagt Tierparkleiterin Silvia Berger. Wer nur zum Malen in den Zoo kommen will, kann das gern im Begegnungszentrum tun. Eintritt wird dann nicht erhoben. Möglich ist es auch, die Vorlagen hier abzuholen, daheim zu malen und das fertige Bild abzugeben. Einige sind schon da.

Die fertigen Bilder nutzt der Zoo, um sich damit zu schmücken: im 60. Jahr seines Bestehens und für das 790-jährige Stadtjubiläum. Besondere Schieböcke im Festjahr zu kreieren, haben sich die Schiebocker wegen ihres Jubiläums in diesem Jahr vorgenommen.

Dafür läuft stadtweit ein Wettbewerb, den Silvia Berger vom Tierpark und Andreas Mikus vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit mitinitiiert haben. Die Prämierung hierfür ist für September beim Tag der Hinterhöfe geplant.

Zuarbeiten/Fragen Malwettbewerb Tierpark: berger@lebenshilfe-bischofswerda.de

Zuarbeiten/Fragen Schiebock-Wettbewerb stadtweit: sascha.hache@bischofswerda.de

zur Startseite