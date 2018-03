Schicksale, die noch heute zu Tränen rühren

Vom Lager Elsterhorst ist im Original nicht mehr viel übrig. In einer der beiden erhalten gebliebenen Baracken hat das Hoyerswerdaer Stadtmuseum mit Partnern und Unterstützern eine ständige Ausstellung gestaltet, die das Lagerleben von damals in Wort und Bild sowie mit Erinnerungsstücken dokumentiert. Dazu gehört auch das Diorama der damaligen Anlage mit der Aufreihung von „Wohn“-Baracken und Verwaltungsgebäuden, das hier von Besuchern der Ausstellung in Augenschein genommen wird.Foto: Silke Richter

Elfriede Kleinfeld bricht in Tränen aus. Die von Historikerin Elke Roschmann in Worte gefasste Geschichte des Lagers Elsterhorst lässt lebendige Bilder in ihrem Kopf entstehen; Bilder, denen die Seniorin konkrete Familiennamen geben kann. Ihr Schwiegervater und ihre Schwiegermutter mussten einen Teil ihres jungen Lebens im Lager Elsterhorst (heute: Nardt) verbringen, in dem von 1940 bis 1945 französische Offiziere gefangen gehalten wurden und in dem von 1945 bis 1946 120 000 Vertriebene aus den ehemals, nunmehr verlorenen deutschen Ostgebieten leben mussten.

In jener Zeit zwischen 1945 und 1946 vollzog sich an einem festgelegten Wochentag stets um dieselbe Uhrzeit eine Art Ritual: „Familienangehörige haben meinen Schwiegereltern zu einer ganz bestimmten Zeit immer etwas Brot über den Zaun geworfen. Die Menschen waren ja nur noch Haut und Knochen“, berichtet Elfriede Kleinfeld, die eine lange Zeit des Überlegens und der Vorbereitung benötigt hatte, ehe sie diesen Besuch im Lager Elsterhorst antreten konnte. Zeit, die es brauchte, um für diese gedankliche Reise in die Vergangenheit genügend mentale Stärke zu sammeln, darüber schließlich verfügen und nicht zuletzt das verarbeiten zu können, was sie bisher nur von Zeitzeugen und Erfahrungsberichten aus dem engeren Familienkreisen gehört hatte.

Zeitzeugenberichte bewahren

Gut, dass viele Menschen trotz der sehr schwierigen Zeit und der katastrophalen Bedingungen damals Worte für die Lageratmosphäre fanden und ihre Erlebnisse aufgeschrieben haben, um sie der Nachwelt zu erhalten. So berichtet Lucia Schmidt (geborene Fritsche), dass klapprige Holzgestelle als Betten dienten, in denen die Insassen wie Sardinen in der Büchse zusammengepfercht lagen, und dass nachts viele Ratten und Mäuse durch die Baracken rannten. Ingeborg Weiland (geborene Drenkhahn) beschreibt, dass sie gemeinsam mit zwei weiteren Familienangehörigen das Glück hatte, im Besitz zweier Federbetten zu sein. Für Umsiedler bedeutete das in der damaligen Zeit wahren Reichtum. „Mein Vater hat mir als Kind davon erzählt, dass die hygienischen Bedingungen katastrophal waren und alle Menschen sehr, sehr ärmlich leben mussten“, entsinnt sich Günter Stiller aus Riegel bei Lohsa, dessen Vater als Posten im Lager gearbeitet hatte.

Ex-Gefangene und spätere Umsiedler aus dieser Zeit haben dem Museum Hoyerswerda viele Erinnerungsstücke aus der damaligen Zeit zur Verfügung gestellt: Truhen, Geschirr, Dokumente, Bilder, eine Mandoline, einen Tornister, Koffer, einen Gürtel ... Erst jüngst übergab eine polnische Familie dem Museum zeitgenössische Fotos, die jetzt Besuchern bei einer Power-Point-Präsentation erstmals gezeigt wurden. All das ist in der ständigen Ausstellung „Erinnern – Gedenken – Mahnen“ in jener Baracke zu sehen, die als einziger originaler und damit authentischster Ort des Lagers Elsterhorst übrig geblieben ist.

Es gibt zwar noch eine weitere Baracke aus dieser Zeit – sie wurde jedoch umgestaltet, modernisiert und wird mittlerweile längst von der Landesfeuerwehrschule (LFW) genutzt. (Auf dem Areal der LFW befand sich damals das Lazarett des Lagers Elsterhorst.)

Einst verschwiegen

Auf dem heutigen Flugplatz Nardt befand sich ein weiterer Teil des Gefangenen- und Vertriebenenlagers. Bis nach der Wende sollte dieses Thema aber möglichst keine offizielle Rolle spielen. Weder im Schullehrplan noch anderswo. Erst nach dem Mauerfall wurde das Thema „Lager Elsterhorst“ greif- und erlebbar – auch durch die Erzählungen der damaligen Museumsleiterin Helga Müller, die eine Familiengeschichte mit Elsterhorst verband.

Plötzlich tauchten auch Angehörige von französischen Offizieren auf, die Elsterhorst nur aus Erfahrungsberichten kannten und die nun das einstige Lager (oder was davon übrig geblieben war) kennenlernen wollten. Später meldeten sich auch Vertriebene, die späterhin einen Teil ihres Lebens im Lager verbringen mussten.

Hoffen auf weitere Exponate

„Die Resonanz und die Wissbegierde der Menschen war so groß geworden, dass auch die Museumsmitarbeiter, viele Partner und Unterstützer immer mehr über die lehrreiche, traurige, aber auch sehr spannende Geschichte erforschen und erfahren wollten“, blickt Elke Roschmann (wissenschaftliche Leitung des Museums) zurück, die sich mit ihrem Team sehr darüber freuen würde, wenn weitere Dokumente, Alltagsgegenstände, Bilder oder andere Dinge, die im Lager Elsterhorst eine Rolle spielten, dem Museum zur Verfügung gestellt werden könnten.

„So kann Geschichte nachhaltig erlebbar gemacht werden. Wir hoffen, dass die Baracke als solche am ursprünglichen Ort langfristig Bestand haben wird“, schlägt die Leiterin des Schlosses und Stadtmuseums, Kerstin Noack, den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft.

Angesichts des großen Interesses an der ersten derartigen Veranstaltung soll es zeitnah eine Fortsetzung der Führungen in der historischen Baracke geben. Ein genauer Termin dafür steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig im Tageblatt angekündigt.

