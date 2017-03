Schicken Sie uns Ihre Baby-Fotos

Die Bautzener SZ zeigt die neuesten Babys der Region – immer montags in der gedruckten Ausgabe und zuvor auch schon im Internet. Wenn Sie nach der Entbindung im Krankenhaus nicht schon für die SZ fotografiert wurden oder mit einem anderen Foto in der Zeitung sein wollen, dann schicken Sie uns einfach Ihr Foto Ihres Familiennachwuchses, am besten per E-Mail. Auch wenn Sie mittlerweile nicht mehr in der Oberlausitz zu Hause sind, berichten wir gern von Ihrem freudigen Ereignis.

Dazu benötigen wir noch Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Gewicht und Größe des Kindes sowie die Namen und den Wohnort der Eltern. Sehr gern dürfen natürlich auch Eltern und Geschwister mit auf den Bildern drauf sein. Diese Aufnahmen werden bevorzugt abgedruckt. (SZ)

Kontakt: SZ-Lokalredaktion, Lauengraben 18, 02625 Bautzen, sz.bautzen@ddv-mediengruppe.de

