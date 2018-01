Schicke Spielgeräte für neuen Hort Neben dem Hortanbau an der zweiten Grundschule in Weißwasser soll es auch einen Spielplatz geben. Dafür wurden nun die Aufträge vergeben.

Derzeit laufen beim Hortneubau an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Weißwasser die Arbeiten im Gebäude-Inneren. © Joachim Rehle

Weißwasser. Der Weißwasseraner Bauausschuss hat die Aufträge für die Außenanlagen um den Hortneubau an der Geschwister-Scholl-Grundschule vergeben. „Es war eine gute Ausschreibung“, kommentiert Bauamtschef Thomas Böse das Vergabeverfahren. Immerhin haben sich sieben Unternehmen mit sechs Nebenangeboten um die Gestaltung des Außengeländes beworben. Für insgesamt 238 000 Euro hat der Ausschuss einstimmig den Zuschlag an die „Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG“ (Filiale Hoyerswerda) gegeben. Das Angebot sei das wirtschaftlichste, hieß es.

Der Grund für den hohen Preis, erklärt Thomas Böse, liege vor allem an einem Spielgerät. „Wir haben nicht genügend Platz, weshalb wir uns für die Anschaffung eines großen Gerätes entschieden haben“, begründet der Bauamtsleiter. Hätte man mehrere einzelne Gerätschaften erworben, müsste ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, den der zur Verfügung stehende Platz aber nicht ermöglichen würde.

Auf einem Lageplan haben die Ausschussmitglieder gezeigt bekommen, was sich künftig hinter dem Hortgebäude an der Schule befinden wird. Neben besagtem Großgerät – einer Vogelnetzschaukel – werden auch ein Trampolin und mehrere Sitzgelegenheiten für die Schüler und Hortkinder errichtet. Der angrenzende Sportplatz – der sowohl von der Grundschule als auch von der Bruno-Bürgel-Oberschule genutzt wird – ist in den Planungen nicht mit inbegriffen.

Insgesamt sei man mit den Arbeiten im Zeitplan. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Hortgebäude zu Beginn des kommenden Schuljahres samt Außengelände für die Schüler zur Verfügung steht, so Thomas Böse.

