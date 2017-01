Schicke Fitness im Viktoriagarten Das frühere Restaurant in Biesnitz verändert sich immer mehr. Ab Sonnabend können Frauen hier Sport treiben.

Ivonne Nerling und Maik Schmidt haben in ihrem neuen Fitness-Studio viele Träume verwirklicht. © pawel sosnowski/80studio.net

Ist das wirklich der Raum, in dem mal Künstler auftraten und große Partys stiegen? Ivonne Nerling und Maik Schmidt haben den Viktoriagarten verwandelt. Am Wochenende eröffnen sie im Untergeschoss des früheren Ausflugslokals auf der Promenadenstraße das Frauen-Fitness-Studio „Ladypower“. Hell und schick ist es hier, alles glänzt und funkelt. Farbiges Licht schafft Atmosphäre, große Spiegel öffnen den Raum. „Für Männer ist das Ambiente, in dem sie Sport treiben, weniger entscheidend“, sagt Ivonne Nerling, „aber für Frauen sind Schönheit und Atmosphäre besonders wichtig.“

Die Idee, ein Sportstudio zu eröffnen, hatte sie vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Görlitzer Unternehmer Maik Schmidt. Die 35-jährige Görlitzerin ist studierte Fachwirtin für Prävention und Gesundheitsförderung und gibt seit einigen Jahren Kurse im Rahmen des Programms „fitdankbaby“ in Görlitz, Zittau und Löbau. In diesen Kursen erfahren Schwangere oder Mütter mit Babys, wie sie trotz der Veränderungen ihres Körpers fit und beweglich bleiben können, und führen ihr Baby gleich an den Sport heran.

Ivonne Nerling kam dazu durch eigene Erfahrung. „Ich habe immer sehr viel und ehrgeizig Sport getrieben“, sagt sie, „habe Volleyball, sogar Fußball gespielt und viel im Fitness-Studio trainiert.“ Auch als sie schwanger wurde, gab sie den Sport nicht auf, sondern trainierte bis weit an den Geburtstermin heran mit Hanteln und anderen Geräten. Immer wieder wurde sie von Männern schwangerer Frauen angesprochen, ob sie nicht auch andere werdende Mütter zum Sport motivieren wolle. So kam es dazu, dass sie nach und nach eine Menge junger Frauen kennenlernte, sie als Personal-Trainerin betreute und immer mehr „fitdankbaby“-Kurse für Schwangere und Mütter mit Babys ab drei Monaten anbot. „Dabei geht es natürlich um Fitness und Beweglichkeit für Mutter und Kind“, sagt Ivonne Nerling, „aber auch darum, dass den Frauen zu Hause die Decke nicht auf den Kopf fällt.“ In dieser Zeit seien einige Freundschaften zwischen den Frauen entstanden. Als die Kinder nach gut einem Jahr in die Krippe und die Mütter wieder arbeiten gingen, sagten viele von ihnen: „Und nun? Wir wollen weitermachen!“ Bis dahin hatte Ivonne Nerling für ihre Kurse verschiedene Räume angemietet, zum Beispiel im „Kidrolino“ beim Kinderschutzbund in Königshufen. Doch nun begann sie, einen eigenen Raum zu suchen. Erst überlegte sie, ein Studio für Männer und Frauen zu eröffnen. Mit Blick auf die Mütter mit Babys entschied sie sich jedoch für ein reines Frauen-Studio mit modernen, speziell auf weibliche Bedürfnisse angepassten Geräten, zum Beispiel einem professionellen Beckenbodentrainingsgerät. Frauen jeden Alters sollen individuell betreut werden und aus einem breiten Kurs-Angebot von Yoga über Zumba bis zum Hot-Iron-Langhantel-Training wählen können. Auf den Viktoriagarten stieß Ivonne Nerling im Internet und fand ihn ideal für ihre Pläne. Den Mut, ihre Idee umzusetzen, gaben ihr mehr die Erfahrungen aus ihren Kursen als der Blick auf die Konkurrenz. „Ladypower“ ist nicht das erste Frauen-Fitness-Studio in Görlitz. Seit 2010 spricht Anna Zähr mit ihrem Studio „Pour la femme“ auf dem Demianiplatz gezielt Frauen an. Sie hat junge wie ältere Stammkundinnen und bietet Kurse wie Yoga, Zumba, Jumping, Präventions- und Reha-Kurse oder Yoga-Hantel-Workout zu allen Tageszeiten an. Auch in den gemischten Studios wie etwa TopFit in der Zittauer Straße trainieren viele Frauen. Die Kurse sind gut besucht, manche Stammkunden kommen bis aus Zittau hierher. Inhaberin Ina Gloge sagt über die Eröffnung eines weiteren Studios: „Konkurrenz können wir sowieso nicht verhindern. Wir versuchen unsere Kundinnen bei Laune zu halten, und das gelingt uns ganz gut. Wir bestehen jetzt seit 25 Jahren, da können wir nicht so viel falsch gemacht haben.“

Das neue Studio „Ladypower“ öffnet nun regulär ab Montag acht Uhr. Am Sonnabend und Sonntag laden Ivonne Nerling, Maik Schmidt und ihre Mitarbeiterinnen zu Eröffnungsfeier und Kennenlernangeboten ein. Das ist die einzige Gelegenheit, zu der auch Männer das Studio betreten können.

„Ladypower“: Promenadenstraße 55, Eröffnungsfeier am 14./15. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

