Schicke Fassade fürs Archiv Bevor das Gebäude geputzt werden kann, wird der Sockelbereich abgedichtet. Auch ein Loch am Rathaus muss geflickt werden.

Die Baufirma Schoberth aus Nauhain hat den Auftrag für die Sanierung der Fassade des Rathaus-Nebengebäudes bekommen. © Dietmar Thomas

Die Fassade des Archivgebäudes neben dem Rathaus ist eingerüstet und mit Planen und Netzen verhangen – sie wird saniert. Die Stadt hat dafür Fördergeld von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) beantragt.

Der Auftrag für die Putzarbeiten hat die Baufirma Schoberth aus Nauhain bekommen. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 67 000 Euro. Das sind 2 000 Euro mehr, als in der Kostenschätzung vorausgesagt.

„Mit der Sanierung der Fassade und der Treppe am Eingangsbereich kann in diesem Jahr die Sanierung des Rathausensembles abgeschlossen werden“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Mit den Bauarbeiten verschwindet auch das Loch, das ein Buntspecht in die erst neu gestaltete Fassade des Rathauses gehackt hat. „Uns haben Einwohner darauf hingewiesen, dass dem Buntspecht unsere Fassade gut gefällt“, so der Bürgermeister.

Bis Mitte Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Wenn die Planen fallen, dann wird die Fassade neben dem Rathaus einen neuen Farbanstrich haben. Der wurde bereits im Farbkonzept des Sanierungsgebietes festgelegt.

Das Nebengebäude des Rathauses hatte in den vergangenen Jahren bereits ein neues Dach und Fenster erhalten. Nun sind aufgrund des Fördergeldes aus dem Programm Stadtumbau Ost noch Arbeiten am Gebäude möglich. So erhält der Giebel, an den sich früher ein Haus anschloss, eine Wärmedämmung. Teilweise müssen die Fenstergewände ausgebessert und der Sockelbereich abgedichtet werden.

Im Jahr 2015 ist das Nebengebäude bis auf das Treppenhaus entkernt worden. Neben den alten Deckenbalken wurden neue eingezogen, um die Tragkraft zu erhöhen. Anschließend bauten Firmen die Fußböden und Decken ein. Im Nebengebäude befinden sich neben dem Archiv, das den meisten Platz einnimmt, auch noch der Polizeiposten und ein Raum, der unter anderem als Wahllokal zur Verfügung steht.

Erklärtes Ziel vor der Sanierung des Gebäudes war es, dass dieses Vorhaben mit heimischen Firmen realisiert wird. Das ist bis auf ein Gewerk auch gelungen.

