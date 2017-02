Schick kann krank machen Im März gibt es die Bildungsempfehlung. Die Gymnasiasten Charlotte Ahr und Julius Schmidt warnen vor Überforderung.

Charlotte Ahr und Julius Schmidt besuchen die 11. Klasse des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in Großenhain. © Anne Hübschmann

Wenn am Freitag die Halbjahreszeugnisse verteilt werden, müssen sich diese beiden nicht fürchten: Charlotte Ahr aus Freitelsdorf und der Großenhainer Julius Schmidt dürfen getrost für sich in Anspruch nehmen, zu den sogenannten guten Schülern des renommierten Werner-von-Siemens-Gymnasiums zu zählen. Mit Durchschnitten von 1,6 und 2,1 brauchen sich die Elftklässler durchaus nicht verstecken. Dass vor den Erfolg die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt haben, weiß inzwischen aber nicht nur der griechische Dichter Hesiod, sondern auch Charlotte, die im gesellschaftlichen Profil bis zur elften Klasse vielleicht schon mal von ihm gehört hat. „Wer am Gymnasium bestehen will, der muss sich darauf einstellen, mehr zu leisten als an der Oberschule“, befindet das junge Mädchen.

Dass das Lernen ihr noch nie besonders schwergefallen ist, daraus macht die sympathische 16-Jährige keinen Hehl. Schon an der Grundschule in Kalkreuth habe sie nach eigenem Bekunden den überwiegenden Teil des Wissens aus dem jeweiligen Unterrichtsfach entnommen. Alles andere, so Charlotte Ahr, sei nur noch Vertiefung durch Wiederholung. Also kein stundenlanges Nachbereiten zu Hause oder quälendes Pauken bis in die Nacht hinein? „ Nein! Schule belastet mich nicht und kann auch Spaß machen“, bekennt Charlotte Ahr beinah entschuldigend und lacht.

Trotz anspruchsvoller Kursinhalte in Mathematik, Deutsch oder Französisch habe sie immer noch genügend Zeit, um Klavier zu spielen, im Café zu jobben, Nachhilfe zu geben, Kinder zu betreuen und im Chor zu singen. Insofern sei das Gymnasium im Gegensatz zu manch anderen längst abgegangenen Klassenkameraden für sie stets mehr Lust als Last gewesen. „Und genau das ist der springende Punkt! Ich wollte schon immer mein Abitur machen und die letzten Jahre haben mir anhand der Leistungen auch gezeigt, es war die richtige Entscheidung. Wer schon in der Grundschule für eine Zwei sehr viel lernen muss, der sollte einen anderen Weg gehen.“

Einen Weg, der über die Oberschule hin zum Fachabitur oder Beruflichen Gymnasium führen könnte. Für viele sächsische Eltern indes nicht erstrebenswert. Schließlich gilt das Gymnasium im Freistaat für die berufliche Laufbahn noch immer als chancenreicher. Erster Grundstein, um tatsächlich auf Sachsens höhere Schule zu gelangen: die Bildungsempfehlung. Nach einer Richterentscheidung im Oktober vergangenen Jahres – Eltern hatten erfolgreich vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt und die Praxis des Kultusministeriums wurde für verfassungswidrig erklärt – gibt es am 1. März erstmals eine der neueren Art. Wie Kultus-Sprecherin Susann Meerheim betont, reiche die Grundschule auch weiterhin eine Empfehlung auf Basis des Notendurchschnitts 2,0 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde aus.

Allerdings: Über die Empfehlung könnten sich Eltern künftig in jedem Fall hinwegsetzen. Wer sein Kind mit einer Oberschulempfehlung unbedingt auf das Gymnasium geben wolle, dürfte dieses dort anmelden. Dort werde mit ihnen dann ein Beratungsgespräch vereinbart, zu dem sie erscheinen müssten. Grundlage für dieses sei eine Leistungsprüfung des Kindes. Letztere entspreche fachlich der früheren Erhebung – aber jetzt eben ohne Benotung und nur als Beratungshilfe, heißt es.

Ganz ohne Prüfung geschafft hat es Julis Schmidt. Der 17-Jährige, welcher sich selbst nicht als der „Überflieger“ bezeichnet, wollte ebenso wie Charlotte Ahr schon immer lieber am Gymnasium statt der Oberschule lernen. Dass ihm bis zur neunten Klasse Mathematik so einige Schwierigkeiten bereitet habe, will er gar nicht verschweigen. Erst die regelmäßige Nachhilfe einmal in der Woche brachte den Durchbruch. Mittlerweile gehöre er zu den Besten seines Leistungskurses und möchte Raumfahrttechnik oder Verkehrsingenieurswesen studieren.

Einem Druck ausgesetzt gefühlt habe er sich nie. Weder Eltern noch Lehrer hätten diesen ausgeübt. „Aber wer behauptet, am Gymnasium werde keine qualitativ höhere Leistung als an der Oberschule verlangt, der irrt! Es geht bei der Komplexität von Klausuren und Facharbeiten los und hört bei der Powerpoint-Präsentation nebst Handout für Referate auf“, weiß Julius Schmidt. Der passionierte Handballer spüre dadurch selbst keinerlei psychische Belastung. Aber er kenne auch einige Schüler, die dem Pensum nicht gewachsen waren. „Darüber sollten sich Eltern klar sein. Sie tun ihren Kindern keinen Gefallen damit. Auch wenn Gymnasium schick klingt. E s sollte auch, und vor allem, gesund zu bewältigen sein“, befindet Julius Schmidt.

