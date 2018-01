Schick für Neukirchs Kids In der Kita Zur kleinen Feuerwehr wurden mehrere Räume saniert. Und es gibt weitere Baupläne.

Frederick und Frieda aus der Gänseblümchengruppe freuen sich über ihren neuen Waschraum. Auch der Gruppenraum gleich nebenan wurde modernisiert. © Steffen Unger

Neukirch. Zähneputzen macht Spaß. Jetzt noch mehr als bisher. Denn der Waschraum ist nigelnagelneu. Mit kleinen Waschbecken und flacher Konsole. Mit einem großen Spiegel auf Augenhöhe der Kindergartenkinder. Und mit gelben Zahnputzbechern an den Wänden, wo der Becher jedes Kindes seinen Stammplatz hat. Auch die Toiletten wurden der Körpergröße der Drei- bis Sechsjährigen angepasst. Die alten Klos waren noch für die Hortkinder gedacht und folglich größer als die jetzigen. Doch der Hort der Neukircher DRK-Kindertagesstätte Zur kleinen Feuerwehr befindet sich nicht mehr in diesem Haus, sondern im Gebäude der Lessingschule.

Außer dem Waschraum sanierte die Gemeinde seit dem vergangenen Sommer auch vier Gruppenzimmer auf zwei Etagen. Alle bekamen Schallschutz, frische Farbe, moderne Brandmelder und neues Licht, das sich sogar dimmen lässt. Vor allem in der Adventszeit machten die Erzieherinnen davon schon rege Gebrauch. Als sie den Kleinen spannende Geschichten vortrugen, sorgten sie mit gedimmtem Licht für eine lauschige Atmosphäre. Besonders der Schallschutz zahlt sich aus und erleichtert die Arbeit der Erzieherinnen immens. „Wir können uns jetzt in normaler Zimmerlautstärke absprechen, auch wenn die Kinder im Raum ihren Beschäftigungen nachgehen“, sagt die Leiterin der Kindertagesstätte Marion Richter.

Besserer Brandschutz

Außerdem wurde bzw. wird das 1989 errichtete Gebäude brandschutztechnisch ertüchtigt. Eine Brandschutztür im Foyer wurde in dieser Woche eingebaut. Zwei weitere Türen folgen noch. Wenn die Arbeiten im derzeitigen Sanierungsabschnitt abgeschlossen sind, wird die Gemeinde rund 175 000 Euro investiert haben. Bereits in den vergangenen Jahren war im und am Haus immer wieder gebaut worden. „Wir haben dabei Prioritäten zugunsten der Kinder gesetzt. Alle Bereiche, in denen sie sich aufhalten, sind nun vollständig saniert“, sagt Marion Richter. Sie betont die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. Gebaut wurde bei laufendem Betrieb. Die Kindergartengruppe, deren Raum gerade saniert wurde, nutzte vorübergehend einen Mehrzweckraum im Kellergeschoss.

Als Nächstes gibt es Pläne, die Außenanlagen des Kinderhauses neu zu gestalten. Der Platz ist begrenzt, da sich das Kinderhaus mitten in einem bebauten Gebiet befindet. Trotzdem soll es möglichst viel Grün geben, wünscht sich die Kita-Leiterin für die Kinder und ihre Kolleginnen. Es geht auch um sichere Wege zum Laufen und ein paar neue Spielgeräte, vielleicht auch eine Art Spielparcours. Momentan läuft die Planung für das Außengelände.

Es gibt noch mehr zu tun

Früher oder später könnte vielleicht auch noch mal im Haus gebaut werden. Dann in den Wirtschaftsräumen im Kellergeschoss und im Büro. Bisher wurde das zugunsten der anderen, wichtigeren Bereiche zurückgestellt.

Die Tagesstätte Zur kleinen Feuerwehr in Trägerschaft des Kreisverbandes Bautzen des Deutschen Roten Kreuzes versteht sich als Heimatkita. 107 Kinder werden im Haus betreut – 31 in zwei Krippenbereichen und 76 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in fünf gemischten Kindergartengruppen. Hinzukommt der Hort in der Lessingschule, in dem zurzeit 71 Mädchen und Jungen betreut werden. 17 Erzieherinnen betreuen die Kinder an beiden Standorten. Hinzukommen ein Hausmeister, eine Hauswirtschafterin sowie je ein Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst.

