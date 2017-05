Schick bestuhlt Seit fast 60 Jahren ist die Polstermöbel-Genossenschaft in Oelsa erfolgreich. Chefin Bernadette Werner verrät, warum.

Welchen hätten Sie denn gern? Die Stuhl-Auswahl ist groß im Lager der Oelsaer Sitzmöbelhandwerk-Genossenschaft. Geschäftsführerin Bernadette Werner ist stolz auf die Vielfalt, für die ihre Genossenschaft steht. Durch gute Zusammenarbeit mit den zugehörigen Betrieben und eine klare unternehmerische Haltung hat sie die Firma fit gemacht für die Zukunft.

50 solcher weißen Holzstühle hat die Genossenschaft für das Barockschloss Rammenau gefertigt.

Gut kann man hier die einzelnen Bestandteile erkennen, die für Sitzkomfort sorgen: Federkorb, Leinendecke, passgenauer Holzrahmen und Schaumstoffpolsterung.

Genossenschaft. Das Wort klingt leicht links. Der Sinn für Gemeinschaft klingt an, das Wort „Genosse“ ist Bestandteil. Heute ist die Rechtsform „eingetragene Genossenschaft“ fast ausgestorben. In Sachsen kennt man sie – wenn überhaupt – noch aus der Agrar- oder der Wohnungswirtschaft. Im Handwerk oder im verarbeitenden Gewerbe kommt sie so gut wie nicht mehr vor. Doch es gibt Ausnahmen. Die Sitzmöbelhandwerk-Genossenschaft im Rabenauer Ortsteil Oelsa ist so eine. 1958 wurde sie von 55 Meistern gegründet. In der Wendezeit musste sich die renommierte Zusammenkunft ortsansässiger Handwerker neu sortieren. Heute gehören zum Sitzmöbelhandwerk noch sieben Betriebe mit fast 30 Beschäftigten. Vom Stuhlbauer über den Lackierer, der früher Polierer hieß, den Holzbildhauer und den Flechter bis hin zum Polsterer – alle Gewerke, die ein ordentlicher Stuhl braucht, gibt es in Oelsa.

Das mit dem ordentlichen Stuhl ist so ein Satz, den Bernadette Werner von Besuchern und Kunden oft zu hören bekommt. Schon in der DDR arbeitete die gebürtige Freitalerin in der Buchhaltung der Genossenschaft. 1990 wurde sie stellvertretende Geschäftsführerin, sechs Jahre später Chefin. Ihren Beruf übt sie noch heute mit Hingabe aus, mit Liebe zum Produkt und den beteiligten Handwerkern und Kunden zugewandt. „Oft sagen die Kunden, dass unsere Stühle noch nach richtigem Handwerk aussehen“, sagt Bernadette Werner. Bequem sind sie auch. Wobei nicht jeder Stuhl zu jedem Hintern passt, wie die Genossenschaftschefin weiß. Auf das Körpergewicht kommt es ebenso an, wie auf die eigenen Vorlieben. Wer Rückenschmerzen hat, sollte besser härter sitzen. Wie hart oder weich ein Stuhl letztlich wird, bestimmt die Polsterung. Sie reicht von einer recht harten Sitzplatte bis hin zu weichem, nachgiebigem Schaumstoff.

Stolz zeigt Bernadette Werner schon fertige, weißlackierte Exemplare. Nur die Stoffbespannung fehlt noch. „Diese Stühle sind für das Barockschloss Rammenau bestimmt“, sagt Bernadette Werner. Vor ein paar Jahren hat die Genossenschaft schon einmal gut 100 Stühle nach Rammenau geschickt. Wer in dem Spiegelsaal des Schlosses heiratet, nimmt mit seiner Hochzeitsgesellschaft auf ihnen Platz. Nun möchte auch das Schlossrestaurant die klassisch-schlichten Stühle kaufen. So ein Handwerksmöbel hat seinen Preis. Weniger als 200 Euro pro Stück geht es nicht. Dafür stecken die Oelsaer Handwerksbetriebe viel Arbeit in ihre Produkte. Das ausgeklügelte System hat zur Folge, dass ein Stuhl durch mindestens drei Betriebe wandert, bis er den Kunden erreicht.

Diese Logistik zu erstellen und umzusetzen ist Aufgabe der Genossenschaft. Sie wird von Bernadette Werner und zwei Mitarbeitern geführt. „Wir beraten die Kunden in unserem Haus, nehmen die Aufträge entgegen und verteilen sie so auf die Betriebe, dass möglichst alle nach ihren Kräften gut zu tun haben.“ Die Genossenschaft schicke keinen Kunden weg, etwa weil die Betriebe ausgelastet seien. Tritt dieser Fall doch einmal ein, holt sich Bernadette Werner Hilfe von anderen Handwerkern. „Dies ermöglicht unsere Satzung. Sie gibt uns die nötige Flexibilität, damit wir immer im Sinne der Kunden handeln können.“ Wird ein Auftrag ausgelöst, bekommt jeder beteiligte Betrieb sein Geld im Voraus von der Genossenschaft. „Bei uns ist noch kein Handwerker auf seinem Geld sitzengeblieben“, sagt Bernadette Werner. Ihr Geld bekommt sie erst, wenn das Möbelstück bezahlt ist. Die meisten Kunden kommen aus Sachsen. „Wir bearbeiten aber Aufträge aus ganz Deutschland, von Sylt bis Bayern.“

Das unternehmerische Risiko geht jeder beteiligte Betrieb selbst ein. Jeder ist für die eigene Buchhaltung und Bezahlung der Angestellten selbst verantwortlich. Die Genossenschaft ebenso. Als Vorstand haftet Bernadette Werner vollständig mit ihrem Privatvermögen, sollte es der Firma nicht gutgehen. Die Oelsaer Genossenschaft arbeitet ausschließlich für ihre Mitgliedsbetriebe. „Wir sind das Bindeglied zwischen Kunde und Betrieb. Und wir unterstützen jeden Betrieb, so gut wir können“, sagt Bernadette Werner. Darüber hinaus könne jeder Meister auch eigene Aufträge generieren, eingeschränkt werde niemand. Die Genossenschaft selbst hat im vergangenen Jahr eine halbe Million Euro Umsatz erzielt. „Es war ein gutes Jahr“, sagt Bernadette Werner. Drei Viertel aller Aufträge machten Neu- und Sonderanfertigungen aus. Reparaturen, für deren gute Ausführung das Sitzmöbelhandwerk auch bekannt ist, rund ein Viertel. Gerade dabei nimmt sich die Chefin Zeit, ihre Kunden ordentlich zu informieren. In der Beratung sieht sie eine Kernkompetenz des örtlichen Handwerks. „Die Kunden merken das und bedanken sich dafür.“ Zwar hätten viele heutzutage sehr detaillierte Vorstellungen und Wünsche. Oft seien aber gerade Ehepaare im ersten Moment uneins. „Da muss ich dann behutsam moderieren“, sagt Bernadette Werner. Und lacht.

Das Sitzmöbelhandwerk sitzt in der Hauptstraße 76 in Oelsa. Mehr Infos im Internet unter www.stuhlbau.de

