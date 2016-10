Schichtwechsel im Lausitzer Revier Vattenfall geht und ist trotzdem noch da. Auf die neuen Inhaber warten viele Fragen. Und dann ist da noch ein Jubiläum.

Vattenfall-Hauptverwaltung“, sagt der Mann am Telefon. Nanu? Wieso Vattenfall? Die Schweden haben die Lausitzer Tagebaue und Kohlekraftwerke doch am 30. September abgegeben – und damit auch den Verwaltungssitz in Cottbus. Ein Unternehmenssprecher klärt auf: Für eine Übergangszeit darf der alte Name noch verwendet werden. Ein neuer ist ja auch noch nicht bekannt.

Vielleicht lüften die tschechischen Käufer der Braunkohlesparte das Geheimnis am kommenden Dienstag? Für diesen Tag ist in Cottbus eine Pressekonferenz angesetzt. Die Frage nach dem neuen Namen ist da nur eine von vielen. Für die Bergleute und Kraftwerker sowie viele Einwohner im Revier ist wichtiger, wie es mit den einzelnen Tagebauen und Kraftwerken weitergeht. Werden der Energiekonzern EPH und sein Finanzpartner PPF die Vattenfall-Planungen für drei Tagebaue übernehmen, oder nicht? Von der Antwort hängt ab, ob Tausende Menschen in den möglichen Abbaufeldern ihre Koffer packen müssen oder wohnen bleiben können.

Vattenfall wollte die Tagebaue Nochten, Welzow-Süd und Jänschwalde erweitern, legte seine Pläne jedoch zuletzt auf Eis. Die jetzt erschlossenen Kohlevorräte in den drei Förderstätten reichen noch rund zehn Jahre. Was kommt danach? Von dieser Entscheidung hängt auch die Zukunft der Kraftwerke ab: Lohnt es sich, zwei 500-Megawatt-Blöcke aus den 1980er Jahren in Boxberg noch einmal zu modernisieren? Die Frage lässt sich nur dann mit Ja beantworten, wenn der Tagebau Nochten als Hauptlieferant des Energieriesen erweitert wird.

Und was wird in Jänschwalde? Das dortige Kraftwerk, ebenfalls in den 1980er Jahren gebaut, hält noch gut ein Jahrzehnt durch. Vattenfall wollte es ursprünglich durch ein neues Werk mit der sogenannten CCS-Technik zum Abscheiden von Kohlendioxid ersetzen, nahm von diesen Plänen jedoch Abstand. Zwei der sechs 500-Megawatt-Blöcke des Kraftwerkes Jänschwalde gehen in den nächsten Jahren vom Netz und werden Teil der nationalen Sicherheitsbereitschaft. Bleiben noch 2 000 Megawatt, die entweder ersetzt werden müssen oder bis 2030 auch vom Netz gehen. Kommt ein neues Kraftwerk, kommt auch die Tagebau-Erweiterung. Ansonsten reicht die jetzige Förderstätte, um das Kraftwerk bis zum Ende zu versorgen.

Auch eine Personalentscheidung ist von den neuen Inhabern zu treffen: Wer leitet die Tagebau- und Kraftwerkssparte? Hartmuth Zeiß jedenfalls nicht mehr. Er saß seit 2010 im Cottbuser Chefsessel und wechselt jetzt in den Aufsichtsrat des noch namenlosen Unternehmens. Ob sein Nachfolger ein Tscheche wird, jemand aus dem hiesigen Management nachrückt oder aus einem anderen deutschen Kohlerevier in die Lausitz kommt, lassen EPH und PPF noch offen. Zumindest bis Dienstag.

Bei all diesen offenen Fragen wäre fast ein Jubiläum in Vergessenheit geraten: Am 1. Oktober war es genau 40 Jahre her, dass der Tagebau Jänschwalde zum ersten Mal Kohle lieferte. In diesen vier Jahrzehnten holten Bergleute fast 600 Millionen Tonnen Rohbraunkohle aus der Förderstätte nordöstlich von Cottbus.

