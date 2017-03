Schicht im Eiskanal Die Saison auf der Bobbahn Altenberg endet. Doch die nächsten Höhepunkte stehen bereits fest.

Die Bobbahn Altenberg geht in die Sommerpause. Ruhe kehrt trotzdem nicht ein. © Egbert Kamprath

Mit dem Weltcup-Finale im Rennrodeln auf der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg Ende Februar ging auch die Wintersaison im Eiskanal zu Ende. Wie der Bahnbetreiber, die Wintersport Altenberg GmbH, informiert, wurden am 26. Februar nach 138 Tagen Eiszeit die Kältemaschinen vom Netz genommen.

Neben dem Training für Spitzensportler und Talente richteten die Bahnmitarbeiter die Sportanlage auch für über 20 regionale Wettbewerbe zur Nachwuchsentwicklung im sächsischen Kufensport her. Zudem fanden zwei nationale und fünf internationale Rennen im Eiskanal statt. Saisonhöhepunkte waren die beiden Weltcup-Wettbewerbe im Bob und Skeleton Anfang Januar sowie im Rennrodeln Ende Februar. Es war die mittlerweile 30. Eiszeit auf der Bahn in Altenberg.

Jetzt geht es in die Sommerpause. Doch Ruhe wird an der Bahn im Kohlgrund trotzdem nicht einkehren. Wie in jedem Jahr wird die wettkampffreie Zeit für Baumaßnahmen genutzt. Dafür werden nach Angaben der Wintersport Altenberg GmbH derzeit die Feinplanungen gemacht. Außerdem bereiten die Mitarbeiter Trainings- und Veranstaltungstermine für den Sommer vor. Sportler und Zuschauer dürfen sich unter anderem freuen auf Fahrten mit dem Sommergästebob. Zudem stehen Trainingsfahrten der sächsischen Rennrodler mit dem Dreibahnen-Tournee-Finale auf dem Programm und das Mountainbike-Rennen Mad East Challenge.

Die Osterzgebirgler dürfen auch in der nächsten Wintersportsaison wieder zum Zuge kommen und hochkarätige Wettbewerbe ausrichten. So soll es auf der Altenberger Bahn einen Rennrodel-Weltcup und einen Weltcup im Bob und Skeleton geben. Auch die Junioren-WM im Rennrodeln kommt in den Kohlgrund. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. (SZ/ks)

zur Startseite