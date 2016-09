Scheunig verlässt Bischofswerda Eine Handwerkerfamilie zieht nach Putzkau um. Dort will sie kräftig investieren und die Firma für die Zukunft aufstellen.

Bis Ende 2017 bleibt der Raumausstatter Scheunig in Bischofswerda. © Steffen Unger

Der Raumausstatter Scheunig verlegt sein Geschäft. Verkauf und Werkstatt werden künftig am Standort Putzkau konzentriert. Bis Ende nächsten Jahres wird an der dortigen Tischlerwerkstatt angebaut, sagte Inhaberin Andrea Kern in einem SZ-Gespräch. Auf jeweils 160 Quadratmetern entstehen auf zwei Etagen ein neues Geschäft, Räume für Polsterei und Näherei sowie Lager und Sozialräume.

Bis Ende 2017 soll das Geschäft in Bischofswerda bestehen bleiben. Das Wohn- und Geschäftshaus an der Dresdner Straße, seit 1992 in Familienbesitz und top saniert, steht zum Verkauf. „Wir würden bis Ende nächsten Jahres das Geschäft gern als Mieter nutzen“, sagt Andrea Kern. Der Umzug des Familienbetriebes soll mehr Effizienz und größere Flexibilität bringen. Jetzt sind Andrea und Peter Kern an zwei Standorte gebunden. Künftig wollen sie auf Kundenwünsche so noch schneller reagieren können, sagt Andrea Kern. (SZ)

