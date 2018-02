Scheunenbrand in Weißkeißel

© Joachim Rehle

Weißkeißel. Am späten Dienstagabend hat in Weißkeißel ein Nebengebäude auf einem Grundstück an der Straße Zum Internat gebrannt. Laut Polizei hatte der 56-jährige Eigentümer in dem Anbau einen Ofen betrieben, welcher offenbar das Feuer auslöste. Der Mann bemerkte die Flammen rechtzeitig genug, um sein Auto noch herausfahren zu können.

Für das Gebäude kam jedoch jede Hilfe zu spät: Es brannte nieder. Die Freiwilligen Wehren aus Weißkeißel und Weißwasser verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus der Familie. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden belief sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20 000 Euro.

