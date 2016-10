Scheune-Verein will Vorplatz nicht

Das lohnt sich für uns nicht. Mit dieser Botschaft wendet sich der Scheune-Verein an die Stadtverwaltung. Die Verantwortlichen lehnen die Betreibung des Scheune-Vorplatzes ab. Das würde sich aus wirtschaftlicher Sicht nicht rechnen, so der Verein. Außerdem zeigt sich der Verein nach den Gesprächen mit der Stadtverwaltung unzufrieden. „Leider verliefen die Verhandlungen mit der Stadt aus unserer Sicht nicht ausreichend vertrauensbildend und konsequent, sodass wir uns des für die Bewältigung der Aufgabe notwendigen Rückhalts der Verantwortlichen nicht sicher sind“, heißt es in einem Brief des Scheune e.V. Als weiteren Grund nennen die Betreiber der Scheune die Probleme mit Drogendealern, Wildpinklern und Gewalttätern auf dem Vorplatz. Nach der Absage sei es nicht mehr möglich, zusammen mit dem Verein ein gemeinsames Konzept zur Nutzung der Fläche zu erarbeiten, schreibt Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU). Die Verwaltung prüfe nun, wie genau der Platz künftig genutzt werden könnte. (SZ/jv)

