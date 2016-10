Scheune und Garagen kommen weg Eigentlich sollten nur das Haus Nummer 5/7 und Nebengelass abgerissen werden. Doch nun erweitern die Räte den Auftrag.

Die Scheune und der Garagenkomplex neben dem Haus Nummer 5/7 in Münchhof sollen ebenfalls abgerissen werden. Die Arbeiten beginnen Anfang November. © Dietmar Thomas

Die Abrissarbeiten für das Haus Nummer 5/7 und das Nebengelass in Münchhof sollen Anfang November beginnen. Das teilte Bürgermeister Dirk Schilling zur Ratssitzung mit.

Den Auftrag für den Abriss und die Herstellung der Böschung erhielt die Firma O.H.T. Hoch- und Tiefbau GmbH aus Ostrau (DA berichtete). Sie gab das wirtschaftlichste Angebot von vier Bietern ab.

Nun wurde der Auftrag zur letzten Ratssitzung erweitert. Die Scheune und die Garagen, die sich an das Nebengelass des Hauses anschließen, sollen ebenfalls verschwinden. „Die Gebäude sind in einem desolaten Zustand. Es gibt zum Teil keine festen Böden“, so der Bürgermeister. Mit dem Abriss des Wohnhauses wird auch die Stromversorgung der Garagen unterbrochen. „Die Scheune hat ein marodes Dach und die Decke zur Garage ist einsturzgefährdet“, begründet Dirk Schilling die Entscheidung für den erweiterten Abriss. Die Scheune und der Garagenkomplex sollen bis auf die Rückwand abgerissen werden. Diese bleibt als Stützwand für die darüber liegende Straße stehen. Bis zur Böschungskrone soll die Fläche angeglichen und begrünt werden.

Den Abriss des Wohnhauses hatten die Gemeinde schon längere Zeit in Betracht gezogen und die Wohnungen nicht mehr vermietet.

Das Haus sei stark sanierungsbedürftig. Die Kosten für eine Sanierung würden den Wert des Hauses um ein Vielfaches übersteigen, so der Bürgermeister. Außerdem müsste eine vollbiologische Kläranlage zur Beseitigung des Abwassers gebaut werden. Das sind alles Gründe, die für den Abriss sprechen. Mit dem Landesprogramm Rückbau von Wohngebäuden erhielt die Gemeinde die Möglichkeit, Fördergeld zu bekommen.

Der Abriss wird mit 50 Euro pro Quadratmeter gefördert. Die Kommune bekommt für dieses Wohnhaus insgesamt 9 300 Euro. Das Vorhaben kostet 40 400 Euro, sodass die Gemeinde etwas mehr als 31 000 Euro für den Abriss aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Hinzu kommen die 16 500 Euro für die Beseitigung der Scheune und der Garagen.

„Wahrscheinlich ist während des Abrisses eine Vollsperrung der Straße notwendig“, so der Bürgermeister.

