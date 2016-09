Scheune steht in Flammen Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und DRK war im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die Grimmaische Straße gesperrt werden.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Döbeln. Die Nacht zum Sonnabend endete für die Feuerwehrleute von Döbeln und Roßwein sehr zeitig. Sie wurden gegen 3.30 Uhr zum Einsatz gerufen. Zunächst hieß es, eine Garage an der Alexanderstraße brenne. Es stellte sich heraus, dass ein Teil der Scheune des ehemaligen Gutes Möbius im Vollbrand stand. Die Flammen loderten meterhoch. Die Funken sprühten in den noch dunklen Himmel.

Weitere Einsatzkräfte der Döbelner Ortswehren wurden mobilisiert und die Rotweine Wehr gerufen. Im Einsatz waren 57 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen, die Polizei und das DRK. Zum Einsatz kamen auch zwei Drehleitern und viele Atemschutzträger, da es zu einer starken Rauchentwicklung kam. „Wir haben das Dach geöffnet und einen Teil der Außenwand abgerissen, damit wir die Glutnester löschen können“, sagte Einsatzleiter Anders Riedel. Danach kam die Wärmebildkamera der Roßweiner Wehr zum Einsatz, um die letzten Brandnester zu erkennen und gezielt löschen zu können. Auch die Döbelner Wehr besitzt ein solches Gerät. Das ist aber nach Aussage der Feuerwehrleute seit etwa sechs Monaten nicht einsatzbereit. Eine Reparatur sei von der Stadt in Aussicht gestellt, aber nicht realisiert worden. Das betrifft auch die Pumpe des Limmritzer Tanklöschfahrzeuges, die seit dem Brand an der Uferstraße nicht mehr funktioniert.

Das Löschwasser wurde zuerst von anderen Tankern genommen. Der Anschluss an den Unterflurhydranten in der Grimmaischen Straße gestaltete sich schwierig, da der Zugang nicht leicht zu öffnen ging. Genutzt wurde der Hydrant an der Alexanderstraße. Außerdem verlegten die Feuerwehrleute eine lange Schlauchstrecke und entnahmen Wasser aus der Mulde. Gegen 8 Uhr wurde die Kräfte reduziert. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Grimmaische Straße gesperrt.

Nachbarn waren bereits in den frühen Morgenstunden vor Ort. Sie erzählten, dass sie ein lautes Krachen gehört und dann die Flammen gesehen hätten. „Gut, dass es windstill ist, und wir keine Angst haben müssen, dass das Feuer übergreift“, sagten sie.

Einsatzleiter Andreas Riedel lobte die Motivation und Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute.

Laut aktuellen Polizeiangaben ist die Höhe des entstandenen Schadens bisher noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Situation erschwert sich allerdings dadurch, dass das Gebäude nach dem Brand einsturzgefährdet ist.

