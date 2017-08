Scheune soll saniert werden Seit zehn Jahren wird das Kulturzentrum vom Verein betrieben. Der hat noch immer große Pläne – und Sorgen.

Ein Jubiläum jagt das nächste. Nachdem im vergangenen Jahr der 65. Geburtstag der Scheune gefeiert wurde – das Haus auf der Alaunstraße ist 1951 als FDJ-Heim eingeweiht worden – kann sich nun auch der Verein über ein Jubiläum freuen. Vor nunmehr zehn Jahren ist das Kulturzentrum aus den Händen der Stadt in die der Mitglieder übergegangen. Seitdem ist viel geschafft worden: Bis zu 300 Veranstaltungen finden jährlich statt, es wurde eine Akademie gegründet, die sich um den Künstlernachwuchs kümmert. Doch es gibt noch genug zu tun – vor allem an dem 65 Jahre alten Gebäude.

Das ist bei den anhaltenden Diskussionen um die Kriminalität auf dem Vorplatz fast in Vergessenheit geraten. Dabei ist die Lage prekär. Wegen Mängeln am Brandschutz musste das Erdgeschoss bereits im vergangenen Jahr gesperrt werden. Seitdem sollte ein Konzept für die Brandschutzsanierung erstellt werden. Doch wie sich herausstellt, ist es damit nicht getan. „Nun wird eine Komplettsanierung geprüft“, sagt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). Für die Planung steht das Geld im Stadthaushalt schon bereit. Wer für den Umbau aufkommt, ist hingegen unklar. „Es geht um einen einstelligen Millionenbetrag“, verrät die Politikerin. Frühestens 2019 könnte mit den Arbeiten begonnen werden. „Die Veranstaltungen für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 machen wir hoffentlich in einem sanierten Haus“, so Klepsch.

Darauf hofft auch Magnus Hecht, Vorstand des Scheune-Vereins. „Wir haben schon gewitzelt, dass bald nur noch die Feuertreppe steht“, sagt er lachend. Das Witzeln hat aber einen ernsten Hintergrund. „Es muss wirklich dringend etwas gemacht werden.“ So sei die Technik veraltet. Weil das Haus nur teilweise unterkellert ist, mussten im Hof notgedrungen Container zur Lagerung von Material aufgestellt werden. Neben der Erneuerung verfolgt der Verein mit der Sanierung ein weiteres Ziel, das den Mitgliedern bereits lange am Herzen liegt. „Die Scheune muss endlich barrierefrei werden“, sagt Hecht. „Es ist doch ein Unding, dass Leute ausgeschlossen werden.“ Bislang war nur der Veranstaltungsraum im Erdgeschoss für Rollstuhlfahrer erreichbar. Der Raum, der seit rund einem Jahr gesperrt ist.

Doch mit der geplanten Sanierung ist nicht nur Freude und Hoffnung, sondern auch Sorge verbunden. Nicht nur über die Kosten, die auf den Verein zukommen könnten. „Was passiert, wenn die Scheune zwei Jahre lang geschlossen wird?“, fragt sich der Vorstandsvorsitzende. Rund 48 Monate würde ein Umbau etwa dauern. Der Verein hofft, dass der Spielbetrieb während dieser Zeit in irgendeiner Form möglich ist; dass kultige Veranstaltungen wie der Schaubudensommer weiterhin stattfinden können. „Wie wollen nicht in Vergessenheit geraten, wollen unsere Mitarbeiter und die Einnahmequelle durch das Scheune-Café behalten“, sagt Hecht. Man beginne nun, sich „konkrete Gedanken“ zu machen, wie das funktionieren kann. Bis 2019 hat der Verein Zeit. Bis dahin gibt es ein anderes Problem zu lösen.

Erst seit Anfang Juni kümmern sich die Mitglieder um den Platz vor dem Kulturzentrum. Um diesen haben sich in den Monaten zuvor allerhand Diskussionen entsponnen. Denn seit der Umgestaltung im vergangenen Jahr kam es immer wieder zu kriminellen Zwischenfällen – Drogenhandel, Massenschlägereien, Diebstahl. Die Polizei rückt häufig zu Razzien aus. „Auch 2007, als wir die Scheune übernommen haben, gab es schon reichlich Randale“, sagt Magnus Hecht. Besonders prekär sei die Lage in den 1990er-Jahren gewesen. Das Areal sei der „Dorfplatz“ der Neustadt. Ruhe kehre dort deshalb wohl nie ein. Ein gewisses Begängnis sei normal.

Dennoch versucht der Verein, alles in geregelte Bahnen zu lenken. Olaf Hornuf wurde als Vorplatz-Verwalter eingestellt, ein Falafel- und ein Obststand aufgestellt. Außerdem finden regelmäßig Veranstaltungen statt. So kann an diesem Sonntag erstmals in der Neustadt über den SZ-Trödelmarkt gebummelt werden. Am 2. September ist eine Kopfhörer-Disco geplant. Der Verein bemerkt bereits eine Verbesserung. Man sei auf einem guten Weg, es gebe aber noch genug zu tun, so Hornuf.

Auch beim Neustädter Ortsamtsleiter André Barth gibt es seit Anfang Juni vor allem positive Rückmeldungen. Einzig bei der Polizei macht sich nicht viel bemerkbar. „Wir sind aber froh, dass der Verein sich um den Platz kümmert, und müssen einfach noch etwas Geduld haben“, sagt Revierleiter Matthias Imhof. Die braucht auch der Verein, wenn es um die Umsetzung der großen Pläne geht.

