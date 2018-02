Scheune in Flammen In Mügeln hat es in einer Scheune gebrannt. Zeugen haben zwei Unbekannte gesehen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In Mügeln hat am Donnerstagabend eine Scheune am Volksgutweg gebrannt. © Feuerwehr Mügeln

Mügeln. Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagabend am Volksgutweg in Mügeln eine Scheune in Brand. In dieser befanden sich Strohballen und landwirtschaftliches Gerät. Gegen 20.20 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mügeln und Niedergoseln alarmiert. „Wir waren mit 26 Kameraden und fünf Fahrzeugen vor Ort“, sagte Wehrleiter Ingo Fischer.

Die Flammen schlugen bereits über den Giebel. Dicke Qualmwolken stiegen in den Nachthimmel. Ein Übergreifen des Brandes auf andere Objekte bestand nicht. „Die ersten Ermittlungen führen in die Richtung, dass es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung gehandelt haben könnte“, sagte Uwe Voigt, Pressesprecher der Polizei Leipzig. Die Kriminaltechniker ermittelten zur Brandursache. „Bei den ersten Befragungen stellte sich heraus, dass zwei Unbekannte in der Nähe der Scheune gesehen wurden, die nach dem Brandausbruch mittels Fahrädern in Richtung Lerchenweg flüchteten“, informierte Voigt.

Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Straße 2 in Oschatz oder telefonisch unter 03435650100 zu melden. (DA/fk)

