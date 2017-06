Scheune brennt nieder Im Oelsaer Freigut loderten die Flammen. Das Feuer hielt sich hartnäckig und war nur schwer zu löschen.

Von der ausgebrannten Scheune sind nur noch die Mauern übrig geblieben. Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul, der Mitglied der Oelsaer Wehr ist, steht vor den Resten des Gebäudes. Seit den frühen Morgenstunden war er mit 80 Feuerwehrleuten beschäftigt, die Flammen zu löschen. © SZ/Maik Brückner

Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul hat eine kurze Nacht hinter sich. Sonntagfrüh, gegen 4.40 Uhr, wurde er von der Rettungsleitstelle in Dresden geweckt. Dort ging eine Meldung ein, dass es in der Scheune des 1915 erbauten Freigutes seines Heimatortes Oelsa brennt.

Paul, der selbst auch Mitglied der Oelsaer Ortswehr ist, war mit anderen Feuerwehrleuten schnell zur Stelle. Auch aus den anderen Ortsteilen der Stadt rückten die Feuerwehren an. Beim Anfahren sahen die Einsatzkräfte eine riesige Rauchwolke über dem Dorf. „Die war bestimmt 50 bis 60 Meter hoch“, erinnert sich Paul.

Als er eintraf, brach das Dach zusammen. Das Feuer loderte weiter. Menschen waren hier nicht vor Ort. Deshalb konnte die Löschung sofort beginnen. Um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, halfen nicht nur die anderen Ortswehren aus Rabenau, sondern auch Feuerwehren aus Freital, Dippoldiswalde und Kreischa. „Bis zu 80 Feuerwehrleute waren vor Ort“, sagt der Bürgermeister. Auch die Drehleiter aus Dipps war da. Die wurde gebraucht, weil die Scheune etwas abseits von der Straße steht und schwer zugänglich ist. Der Weg, der einst zu ihr führte, ist zugewachsen. Weit und breit gibt es hier auch keinen Hydranten, der angezapft werden kann.

Wassertransporte zum Freigut

Deshalb wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren holten Wasser aus den Zisternen Neuoelsa und Karsdorf sowie vom nächsten Hydranten. Mit jedem Fahrzeug wurden jeweils rund 4 500 Liter Wasser zur Brandstelle gebracht, rechnet der Bürgermeister vor. Am Vormittag wollte die Feuerwehrleitung den Einsatz für beendet erklären. Doch just in dem Moment stiegen wieder Qualmwolken auf der einen Seite der Scheune auf. „Das ist die Stelle, an der die Mauer eingestürzt war“, sagt Paul und zeigt auf den Brandherd. Von der Drehleiter aus konnte dieser Teil des Brandherdes nicht so gut gelöscht werden.

Deshalb musste die Ortswehr Oesla ihren Einsatz über die Mittagszeit fortsetzen – mit neun Mann. Und die hatten immer noch gut zu tun, denn die Glutnester waren sehr hartnäckig. Immer wieder stieg Rauch auf. Die Feuerwehrleute löschten von zwei Seiten, setzten auch Schaum ein.

Paul zeigte sich am späten Mittag zuversichtlich, dass der Einsatz gegen 17 Uhr beendet werden kann. Dann sollte es noch eine Nachkontrolle geben. Auch die Polizei war am Sonntag vor Ort, allerdings nur zur Sicherung. Wie die Polizeidirektion Dresden noch am Sonntag informierte, werden sich die Brandursachenermittler die Scheune am Montag anschauen. Bürgermeister Paul hält Brandstiftung indes nicht für ausgeschlossen. „Hier lagen keine Medien an, es hat auch nicht gewittert.“ Und dass die Scheune ein Treffpunkt von Jugendlichen war, sei offenkundig. Denn an mehreren Wänden sind Graffiti zu sehen. Dennoch überlasse er die Ursachenforschung der Polizei, sagt der Rathauschef.

Am Montag, 12. Juni, informiert die Stadt Rabenau den Besitzer des Areals über den Brand. „Der wohnt in einem der alten Bundesländer“, sagt Paul. „Seit der Wende wurde das Freigut nicht mehr landwirtschaftlich genutzt“, sagt Paul. Und auch das Wohnhaus steht schon länger leer. Vor gut 17 Jahren haben die letzten Bewohner es verlassen. Seither wucherte der Dreiseithof zunehmend zu. „Vor ein paar Jahren hätte man hier sicher noch Wohnungen schaffen können“, sagt Paul. Doch nichts passierte. Auch sonst habe sich der Besitzer nur wenig darum gekümmert.

Gelände muss gesichert werden

Das Grundstück verkam und wuchs zu, sodass der früher sehr ansehnliche Gutshof in Vergessenheit geriet, obwohl dieser direkt an einer sehr beliebten Wander- und Radfahrstrecke liegt, die die Dippoldiswalder Heide mit Rabenau verbindet. „Wir werden den Besitzer auffordern, Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen“, kündigt Paul an. Bisher sei das nicht notwendig gewesen, weil der Hof nur sehr schwer zugänglich war. Die Scheune selbst wurde durch drei massive Holztore abgesperrt. Doch die fielen den Flammen zum Opfer.

