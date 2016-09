Scheuer weiter unter Beschuss

Na der Kommentar vom Schäuble mit dem unvorsichtigen Schifahrer der am Hang eine Lawine auslöst (bezogen auf die Flüchtlings-Lawine ) , war auch nicht gerade fein und blieb aber Konsequenzlos für Schäuble. So etwas wird nur zu schnell vergessen. Und auf die CSU ist man ja im Moment ohnehin nicht gut zu sprechen. Heute nehmen Politiker der "Volksparteien" ungestraft Worte in den Mund für die man vor einem Jahr die Pedigisten am liebsten gesteinigt hätte (oops falsche Religion!)